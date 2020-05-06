Комфорт в самоизоляции на даче. «ДачаЗел» представляет видео строительства дома по проекту «Оклахома» 06.05.2020 Компания «ДачаЗел»

Строительная компания «ДачаЗел» сообщает, что в связи с распространением ковид-19, часть общения с покупателями, часть показов и расчетов, возможно провести дистанционно. Связаться можно любым удобным способом: позвонить/написать в вотсап/вайбер по телефону 8-926-573-86-62 или написать на dachazel@inbox.ru.

В существующей сейчас ситуации с самоизоляцией и карантинами, стало ясно, что комфорт для жизненных условий сейчас сместился в сторону дачного дома. Используйте рачительно это время, и наступающий теплый сезон, заказывайте постройку или улучшения дома.

Строительная компания «ДачаЗел» сегодня показывает вам этап строительства дома, которое идет прямо сейчас, а фото и видео были сняты спустя 2,5 недели от начала строительства.

Строительства дома — проект «Оклахома»

Это будет добротный, надежный, стильный, с хорошим запасом прочности дом для нескольких поколений семьи. Проект дома «Оклахома».

Подробно о проекте и стоимости можно посмотреть здесь.

Так же, при заключении договора на строительство дома с зимними опциями вы получите 50% скидку на пристройку веранды к дому. Предложение ограничено — спешите заключить договор, уточняйте сроки действия этой акции.

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Компания «ДачаЗел» cтроит дома из профилированного бруса. Каталог проектов по доступным ценам.

Компания занимается строительством домов по каркасной технологии для сезонного и постоянного проживания.

Каталог проектов каркасных домов по доступным ценам.

«ДачаЗел» строит каменные дома из блоков. Каталог проектов домов из блоков по доступным ценам.

Помимо строительства домов под ключ, компания занимается реконструкцией старых домов и строений, возводит различные пристройки к домам, утепляет фасады, производит внутреннюю и внешнюю отделку. Посмотреть можно здесь.

Все работы производятся при учете общестроительных норм и правил. Осуществляется технический надзор, фото- и видеоотчет о ходе строительства. Заключается договор с гарантией. Стоимость договора фиксируется — вы будете четко знать, за что платите.

Цены на материалы в компании «Дачазел» значительно ниже, чем на строительных рынках и в магазинах. За счет того, что у компании заключены прямые договора с заводами-производителями, весь материал сертифицирован и имеет гарантию от завода.

Все работы выполняются профессиональными бригадами с опытом работы от 5 лет. На все услуги предоставляется гарантия.

Основным преимуществом компании «Дачазел» является профессиональный и чуткий подход к каждому заказчику. Стоимость ниже — качество выше. Также компания берет на себя поставки всех материалов .

«Дачазел» существует уже более 15 лет.

Сайт компании — www.dachazel.ru.

Отзывы о работе можно посмотреть здесь.

Компания «ДачаЗел»

Адрес: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1 (схема проезда)

Режим работы:
Понедельник-суббота — 10:00 до 18:00
Воскресенье — выходной
Предварительная запись телефону: 8-926-277-48-36

Телефоны:
8-926-573-86-62 — консультант-технолог
8-926-277-48-36
8-499-398-02-11

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Метки:
ремонт, обустройство и ремонт, ДачаЗел
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