Строительная компания «ДачаЗел» сообщает, что в связи с распространением ковид-19, часть общения с покупателями, часть показов и расчетов, возможно провести дистанционно. Связаться можно любым удобным способом: позвонить/написать в вотсап/вайбер по телефону 8-926-573-86-62 или написать на dachazel@inbox.ru.

В существующей сейчас ситуации с самоизоляцией и карантинами, стало ясно, что комфорт для жизненных условий сейчас сместился в сторону дачного дома. Используйте рачительно это время, и наступающий теплый сезон, заказывайте постройку или улучшения дома.

Строительная компания «ДачаЗел» сегодня показывает вам этап строительства дома, которое идет прямо сейчас, а фото и видео были сняты спустя 2,5 недели от начала строительства.