Школьники Зеленограда приняли участие в патриотическом квесте «Города-герои», организатором которого выступил МИЭТ. Студенты университета предложили школьникам отправиться в путешествие по 13 городам-героям, чтобы освободить их и приблизить Победу. Квест состоял из 13 городов-этапов. Участники выполняли самые разнообразные задания: передавали зашифрованные сообщения с помощью семафорной азбуки, пробирались через минное поле, переносили раненых на носилках. Всего в мероприятии приняло участие более 60 школьников из школ №718, №842 и №853.



По итогам квеста призовые места распределились следующим образом:

Команда «Медведи» (школа №842) — первое место;

Команда «Про100 люди» (школа №718) — второе место;

Команда «Т-34» (школа №853) — третье место;

Команда «Рубеж» (школа №842) — четвёртое место;

Команда «Светило» (школа №853) — пятое место;

Команда «Фуражки» (школа №842) — шестое место.

Мероприятие проводилось при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Все этапы квеста были организованы с соблюдением мер санитарно-эпидемических рекомендаций (социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты).