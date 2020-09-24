Команда «Медведи» школы №842 — победитель патриотического квеста «Города-герои» 24.09.2020 МИЭТ

Школьники Зеленограда приняли участие в патриотическом квесте «Города-герои», организатором которого выступил МИЭТ. Студенты университета предложили школьникам отправиться в путешествие по 13 городам-героям, чтобы освободить их и приблизить Победу. Квест состоял из 13 городов-этапов. Участники выполняли самые разнообразные задания: передавали зашифрованные сообщения с помощью семафорной азбуки, пробирались через минное поле, переносили раненых на носилках. Всего в мероприятии приняло участие более 60 школьников из школ №718, №842 и №853.

По итогам квеста призовые места распределились следующим образом:

  • Команда «Медведи» (школа №842) — первое место;
  • Команда «Про100 люди» (школа №718) — второе место;
  • Команда «Т-34» (школа №853) — третье место;
  • Команда «Рубеж» (школа №842) — четвёртое место;
  • Команда «Светило» (школа №853) — пятое место;
  • Команда «Фуражки» (школа №842) — шестое место.

Мероприятие проводилось при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Все этапы квеста были организованы с соблюдением мер санитарно-эпидемических рекомендаций (социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты).

Мероприятие проводилось при поддержке Департамента образования и науки города Москвы. Все этапы квеста были организованы с соблюдением мер санитарно-эпидемических рекомендаций (социальная дистанция, использование средств индивидуальной защиты).

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Метки:
школьники, миэт, победители, военно-патриотическое воспитание, Школа № 854, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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