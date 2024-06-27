Практичность на максимум

В Колледже ЭИ научат самому нужному и важному — тому, что пригодится потом в работе на 100%. Пока набор ведётся только по двум специальностям, которые сильно отличаются друг от друга. Так, студенты направления 11.02.13 «Твердотельная электроника» будут учиться разработке технологических процессов для создания изделий электроники, приборов квантовой электроники и фотоники, а также испытаниям и контролю процессов изготовления этих изделий. Также ребят научат монтировать, обслуживать и эксплуатировать технологическое оборудование. Выпускники будут обладать компетенциями техников и операторов в области микроэлектроники. С первого курса они погружаются в практику на предприятиях ключевых индустриальных партнёров Колледжа: АО «Микрон», АО «Ангстрем», «НМ-ТЕХ», ГК «Электронинвест», завод «Протон».

"В условиях стремительного развития индустрии в России наблюдается дефицит специалистов среднего звена по ключевым передовым отраслям: микроэлектроники и программированию. Обучение в колледже электроники и информатики даёт возможность быстрого освоения перспективных профессий и ранний карьерный старт в отрасли. Колледж электроники и информатики открывает двери в мир передовых технологий и инноваций", — отмечает Светлана Литвинова.

Тем же, кто выберет специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование», предстоит разбираться в интеграции программных модулей, ревьюировании программных продуктов, проектировании и разработке информационных систем. Студенты научатся сопровождать эти ИС и соадминистрировать базы данных и серверы. По окончании обучения выпускникам будет присваиваться квалификация «специалист по информационным системам».