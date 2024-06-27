Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ: будь ближе к профессии 27.06.2024 PEКЛАМА ФГАОУ ВО «НИУ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» ИHH:7735041133 ЕRID:2VSb5xg6cit

Теперь в зеленоградском вузе можно получить среднее профессиональное образование

В рамках приёмной кампании 2024 НИУ МИЭТ открыл свои для тех, кто хочет получить востребованное в отрасли электронной промышленности среднее профессиональное образование. Этим летом в Колледже электроники и информатики будет вестись набор на направления 11.02.13 «Твердотельная электроника» и 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Причём поступать туда можно как после 9, так и после 11 класса. О преимуществах колледжа при университете, особенностях обучения и трудоустройства рассказывает Светлана Литвинова, директор Колледжа ЭИ.

Отрасль ждёт рабочих среднего звена с профильным образованием

Согласно исследованию, которое провели специалисты Центрального научно-исследовательского института экономики, систем управления и информации «Электроника», 54% российских компаний, работающих в сфере радиоэлектроники, испытывают нехватку кадров. При этом средний возраст специалистов составляет 45 лет. Важно, что в отрасли наблюдается дефицит кадров именно среднего звена: операторов, наладчиков оборудования, техников и других. Для того, чтобы восполнить этот дефицит, МИЭТ принял решение подготовить конкурентоспособных и высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. Для начала подготовка будет вестись только при МИЭТе, однако в дальнейшем она будет масштабирована и на другие учебные заведения. Так, уже сейчас в программах нашего колледжа заинтересованы представители «суперколледжа Москвы».

Практичность на максимум

В Колледже ЭИ научат самому нужному и важному — тому, что пригодится потом в работе на 100%. Пока набор ведётся только по двум специальностям, которые сильно отличаются друг от друга. Так, студенты направления 11.02.13 «Твердотельная электроника» будут учиться разработке технологических процессов для создания изделий электроники, приборов квантовой электроники и фотоники, а также испытаниям и контролю процессов изготовления этих изделий. Также ребят научат монтировать, обслуживать и эксплуатировать технологическое оборудование. Выпускники будут обладать компетенциями техников и операторов в области микроэлектроники. С первого курса они погружаются в практику на предприятиях ключевых индустриальных партнёров Колледжа: АО «Микрон», АО «Ангстрем», «НМ-ТЕХ», ГК «Электронинвест», завод «Протон».

"В условиях стремительного развития индустрии в России наблюдается дефицит специалистов среднего звена по ключевым передовым отраслям: микроэлектроники и программированию. Обучение в колледже электроники и информатики даёт возможность быстрого освоения перспективных профессий и ранний карьерный старт в отрасли. Колледж электроники и информатики открывает двери в мир передовых технологий и инноваций", — отмечает Светлана Литвинова.

Тем же, кто выберет специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование», предстоит разбираться в интеграции программных модулей, ревьюировании программных продуктов, проектировании и разработке информационных систем. Студенты научатся сопровождать эти ИС и соадминистрировать базы данных и серверы. По окончании обучения выпускникам будет присваиваться квалификация «специалист по информационным системам».

Сразу на предприятие

Учёба и работа будут плотно взаимосвязаны: наставники от отрасли, цифровые двойники и практика. Обе программы предусматривают очный формат обучения, однако гибкая программа позволяет совмещать учёбу с работой на индустриальных предприятиях-партнёрах МИЭТа, которые заинтересованы в наших студентах. Студенты, которые поступили в колледж после 11 класса, могут практически сразу трудоустроиться на предприятие. Те, кто пришёл после 9 класса, также с первого курса проходят практику и осваивают профессии.

В рамках каждой образовательной программы студенты могут освоить до четырёх профессий, что повышает их конкурентоспособность на рынке специалистов среднего звена. Будущие специалисты будут учиться на современном оборудовании с использованием виртуальных лабораторий — цифровых двойников. Они позволят изучать все технологические процессы ионной имплантации и прецизионной фотолитографии, а полученные навыки студенты смогут сразу применять на реальном производстве в ходе практики. Кроме того, в колледже предполагается принцип дуального обучения: включение в практику с первого курса через систему двойного наставничества «предприятие-вуз». Уже заключены договоры с ключевыми индустриальными предприятиями-партнёрах МИЭТа: АО «Микрон», АО «Ангстрем», «НМ-ТЕХ», ГК «Электроинвест», завод «Протон». Именно на базе этих предприятий студенты будут проходить практику и, как следствие, «закрепляться» на рабочих местах.

Поступай без ЕГЭ и ОГЭ

В МИЭТе не предусмотрены дополнительные вступительные испытания при приёме на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Зачисление проходит на основании конкурса аттестатов. В первый набор возьмут 100 лучших абитуриентов. Пока что набор только платный, однако абитуриенты могут заключить договор о целевом обучении с предприятиями микроэлектроники и электронной промышленности и получить сразу две привилегии: бесплатное образование и гарантированное трудоустройство сразу по окончании учёбы.

Получить высшее образование после СПО проще

По завершении обучения в колледже студенты могут продолжить обучение по программам высшего образования укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» с сокращением сроков обучения на один год. В настоящее время ведётся работа по синхронизации учебных планов СПО и высшего образования. То есть в вузе придётся провести не четыре, а три года, при этом студент будет уже на собственном опыте иметь представление о профессии.

Контакты Приёмной комиссии МИЭТ

Сайт: abiturient.ru
Телефоны: +7-499-729-75-04, +7-499-710-22-13, +7-800-600-56-89
Электронная почта: abit@miee.ru
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.

Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2024», в телеграм-канале для абитуриентов и в группе Колледжа электроники и информатики ВКонтакте.

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