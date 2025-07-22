В прошлом году Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ впервые открыл свои двери для тех, кто хочет получить востребованное в отрасли электронной промышленности среднее профессиональное образование. В рамках приёмной кампании принято на обучение 209 студентов.

Этим летом идёт второй набор в Колледж электроники и информатики: планируется принять 225 выпускников 9-х и 11-х классов, из них 15 мест за счёт бюджетных ассигнований. Сдавать дополнительные вступительные испытания не придётся — зачисление проходит только на основании конкурса аттестатов.

Поступить на направление 09.02.07 «Информационные системы и программирование» можно по договорам оказания платных образовательных услуг, а вот на направлении 11.02.13 «Твердотельная электроника» доступно 15 бюджетных мест.