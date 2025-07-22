Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ: преимущества обучения при университете 22.07.2025 ФГАОУ ВО «НИУ МИЭТ» ИHH:7735041133 еrid:2VtzqvmnXHJ

В прошлом году Колледж электроники и информатики НИУ МИЭТ впервые открыл свои двери для тех, кто хочет получить востребованное в отрасли электронной промышленности среднее профессиональное образование. В рамках приёмной кампании принято на обучение 209 студентов.

Этим летом идёт второй набор в Колледж электроники и информатики: планируется принять 225 выпускников 9-х и 11-х классов, из них 15 мест за счёт бюджетных ассигнований. Сдавать дополнительные вступительные испытания не придётся — зачисление проходит только на основании конкурса аттестатов.

Поступить на направление 09.02.07 «Информационные системы и программирование» можно по договорам оказания платных образовательных услуг, а вот на направлении 11.02.13 «Твердотельная электроника» доступно 15 бюджетных мест.

Максимум практики и первые шаги к профессии

«Студенты, которые поступили в колледж после 11 класса, могут практически сразу трудоустроиться на предприятие. Те, кто пришёл к нам после 9 класса, также с первого курса знакомятся с предприятиями и осваивают дополнительные профессии. В рамках каждой образовательной программы студенты могут освоить до 4-х профессий, что повышает их конкурентоспособность на рынке специалистов среднего звена», — отмечает директор колледжа электроники и информатики МИЭТ Светлана Литвинова.

Занятия проходят в очной форме, однако гибкая программа обучения позволяет совмещать учёбу с работой на предприятиях-индустриальных партнёрах МИЭТа, которые заинтересованы в наших студентах. Среди них АО «Микрон», АО «Ангстрем», ООО «НМ-ТЕХ», ГК «Электроинвест», АО «Завод «Протон».

В процессе обучения в колледже студенты осваивают профессиональные компетенции в современном симуляционном центре. Работая на виртуальных тренажёрах — цифровых двойниках, образовательных тренажёрах — 2D симуляторах студенты осваивают технологические процессы ионной имплантации и прецизионной фотолитографии.

Кроме того, колледж ЭИ совместно с Передовой инженерной школой МИЭТ реализуют проекты для усиления образовательных компонентов подготовки кадров для отрасли за счёт разработки и внедрения современных интерактивных симуляционных технологий в области электронного машиностроения, технологий производства и проектирования ЭКБ.

Преподаватели колледжа — молодые специалисты НИУ МИЭТ, которые формируют у студентов проектно-исследовательские навыки в области микроэлектроники и программирования.

Специальности и ключевые навыки

11.02.13 «Твердотельная электроника»

В ходе обучения у студентов формируются профессиональные навыки в области разработки технологических процессов для создания изделий электроники, приборов квантовой электроники и фотоники. Студенты учатся монтировать, обслуживать и эксплуатировать технологическое оборудование, а также проводить испытания и контролировать процессы изготовления изделий электроники, приборов квантовой электроники и фотоники. Студенты приобретают компетенции техников и операторов в области микроэлектроники.

09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучение по этой программе позволит сделать уверенный шаг в перспективном IT направлении. Студентов научат интегрировать программные модули, ревьюировать программные продукты, проектировать, разрабатывать и сопровождать информационные системы, а также соадминистрировать базы данных и серверы. По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация «специалист по информационным системам».

Высшее образование после СПО

Родители абитуриентов очень часто задают вопрос о том, можно ли будет их ребёнку поступить после колледжа на основные образовательные программы университета. В НИУ МИЭТ выпускники направлений СПО могут продолжить обучение по программам высшего образования укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» с сокращением сроков обучения на один год.

Отрасль ждёт выпускников Колледжа ЭИ

В России существует значительный кадровый голод в области микроэлектроники, особенно в сегменте специалистов среднего звена. Об этом сообщают отраслевые компании и это же подтверждают на государственном уровне. Именно в ответ на существующий запрос НИУ МИЭТ в 2023 году создал Колледж электроники и информатики с целью подготовки конкурентоспособных и высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в области микроэлектроники.

Сроки проведения приема в колледж

15 августа заканчивается приём заявлений и документов, прилагаемых к заявлению о приёме.

До 20 августа необходимо представить оригинал документа об образовании.

21 августа будут изданы приказы о зачислении и сведения о зачисленных.

Контакты Приёмной комиссии МИЭТ

Сайт: abiturient.ru
Телефоны: +7-499-729-75-04, +7-499-710-22-13, +7-800-600-56-89
Электронная почта: abit@miee.ru
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.

Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2025», в телеграм-канале для абитуриентов и в группе Колледжа электроники и информатики ВКонтакте.
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