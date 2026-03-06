Кофейня «Здрасте» в Зеленограде: весенний раф и скидочный купон в салон Soda 06.03.2026 Реклама САВОСТЬЯНОВА М.В. ИНН:504308326207 erid:2VtzqurCXLH

Совсем скоро женский день! (Впрочем, как и остальные 365 ) Хватайте подружку, семью, любимого человека и забегайте в кофейню «Здрасьте»!

Здесь можно всё: заказывать второй десерт, пить цитрусовый латте и делать сотню фото (у нас очень фотогенично!).

Ловите повод порадовать себя в этот день:

  • Спешл-напиток: весенний раф вишня-бобы тонка
  • Скидочный купон в салон Soda
  • Весеннее настроение, вкусная кухня и эстетичный интерьер

Вас ждут пить кофе, болтать и наслаждаться моментом
Зеленоград, Георгиевский проспект т, 27к2 — Яндекс.Карты
Кофейня «Здрасте»
8:00-22:00
Подробности: https://t.me/zdraste_zelpark

