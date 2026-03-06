Совсем скоро женский день! (Впрочем, как и остальные 365 ) Хватайте подружку, семью, любимого человека и забегайте в кофейню «Здрасьте»!



Здесь можно всё: заказывать второй десерт, пить цитрусовый латте и делать сотню фото (у нас очень фотогенично!).