Совсем скоро женский день! (Впрочем, как и остальные 365 ) Хватайте подружку, семью, любимого человека и забегайте в кофейню «Здрасьте»!
Здесь можно всё: заказывать второй десерт, пить цитрусовый латте и делать сотню фото (у нас очень фотогенично!).
Ловите повод порадовать себя в этот день:
- Спешл-напиток: весенний раф вишня-бобы тонка
- Скидочный купон в салон Soda
- Весеннее настроение, вкусная кухня и эстетичный интерьер
Вас ждут пить кофе, болтать и наслаждаться моментом
Зеленоград, Георгиевский проспект т, 27к2 — Яндекс.Карты
Кофейня «Здрасте»
8:00-22:00
Подробности: https://t.me/zdraste_zelpark
Чем заняться на выходных? — Собрали подборку концертов, спектаклей и клубных вечеринок в Зеленограде на 6-9 марта Новости
Первый прокатный самокат заметили в Зеленограде, хотя весна только началась, а на улице валит снег Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей на праздничные выходные 6-9 марта Новости
Стая агрессивных бездомных собак нападает на прохожих в 6-м микрорайоне. Жители просят их отловить Новости
Спектакль «Снежная королева» покажут в Андреевке — зимний репертуар закроют красивой сказкой 15 марта Новости
К 8 Марта сотрудницы зеленоградских технологических предприятий устроили конкурс «А ну-ка, техно-девушки» Новости
Под видом «замены домофона» мошенники выманили у зеленоградца 800 тысяч — подозреваемого задержали Новости
День красоты и стиля устроят для зеленоградцев старшего возраста — 6 марта в центре московского долголетия «Силино» Новости
Участников проекта «Сказки на ночь» познакомят с фольклором Дальнего Востока — на встречу 14 марта в 20-м микрорайоне идет запись Новости
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости