Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4х до 16 лет лет на занятия робототехникой, автомоделизмом, 3D моделированием и печатью и другими направлениями современного технического творчества.
Современный мир стремительно меняется. Развитие компьютерной техники и технологий меняют образ жизни человека. За последние десять лет с развитием технологий в жизнь прочно вошли мобильные телефоны,бытовые роботы и Интернет, а с появлением 3D-принтеров вообще может произойти серьезный индустриальный скачок, если уже сейчас на этих принтерах печатают внутренние органы для пересадки человеку, а из титановых сплавов печатают детали для танков.
Уже сейчас можно посмотреть на страны, в которых технологии развиты мощнее, чем у нас, и увидеть тот путь, который эти государства прошли за последние 20-30 лет. Соответственно в ближайшие годы нас ждет примерно тот же путь технологического развития.
Сейчас мы находимся у дверей эпохи роботов, которые будут делать за нас всю однообразную, рутинную, скучную и тяжелую физическую работу. Роботы будут работать точно и надежно, день и ночь, без перерыва на обед и отпуск, только останавливаясь изредка на плановое обслуживание. Эта тенденция набирает обороты, поэтому в ближайшем будущем (10-20 лет) большинство не требующих квалификации и рабочих профессий (водители, трактористы, токари, фрезеровщики, рабочие сельского хозяйства) исчезнут или значительно
сократятся. С уходом с рынка труда рабочих профессий сильно возрастает значимость профессий, которые будут включать в себя одновременно как высокий уровень образования, так и высокий социальный уровень (или высокий уровень коммуникаций). Доказано, что высокий социальный уровень достигается, если на уроках преобладает групповая работа!
В нашем клубе мы занимаемся с ребятами современными технологиями и готовим к командной работе!
Расписание: Рабочая неделя — занятия в 14:00, в 16:00, в 18:00, суббота: 12:00, 14:00, 16:00.
Дети от 4 до 6 лет развивают мелкую моторику, системное и логическое мышление, учатся считать и читать в игровой форме, соберют и программируют собственных роботов, осваивают азы физики и механики. Эти занятия вполне можно отнести к подготовке к школе, веселой и одновременно полезной).
Ребята от 7 до 16 лет научатся разбираться в электронике, физике, механике, создавать и программировать собственных роботов, конструировать собственные радиотехнические модели, развивать нестандартное инновационное мышление, приобретут навыки будущей профессии. Мы помогаем точнее определится с различными техническими направлениями — кому-то больше нравится программировать, кому-то конструировать и моделировать, а кому-то паять. Все, что есть интересного в технической сфере — мы попробуем!
Клуб моделизма и робототехники предполагает живое обучение, полностью исключающее рутинное ведение конспектов, скучных записей в тетрадях. Более того, во время занятий дети не сидят молча за партами, а активно общаются между собой и с педагогом, свободно высказывают свои мысли, делятся творческими задумками.
В период летних каникул в клубе работает летний лагерь,
Автомоделизм
- Радиоуправляемые модели и квадрокоптеры (9-16 лет)
Занятия по абонементам, от 500 руб за 1 занятие.
- Пайка электронных компонентов (7-16 лет) (9-16 лет)
Занятия по абонементам, от 2500 руб за 4 занятия
Робототехника (4-5 лет) (5-6 лет)
Занятия по абонементам, от 3800 руб за 4 занятия
3D моделирование и печать
Занятия по абонементам, от 3800 руб за 4 занятия
Автомоделизм и робототехника (7-14 лет)
Занятия по абонементам, от 5800 руб за 8 занятий
Базовая компьютерная подготовка
Курс 1 месяц, 3 раза в неделю 4000 рублей
Записаться: 8(968)755-70-48 или через кнопку «Запись» в группе «ВКонтакте»
Добро пожаловать к нам в Клуб!
Приглашаем вас на БЕСПЛАТНОЕ пробное занятие.
Занятия проводятся по адресу: Зеленоград, корпус 331
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !