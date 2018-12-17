Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4х до 16 лет лет на занятия робототехникой, автомоделизмом, 3D моделированием и печатью и другими направлениями современного технического творчества.

Современный мир стремительно меняется. Развитие компьютерной техники и технологий меняют образ жизни человека. За последние десять лет с развитием технологий в жизнь прочно вошли мобильные телефоны,бытовые роботы и Интернет, а с появлением 3D-принтеров вообще может произойти серьезный индустриальный скачок, если уже сейчас на этих принтерах печатают внутренние органы для пересадки человеку, а из титановых сплавов печатают детали для танков.



Уже сейчас можно посмотреть на страны, в которых технологии развиты мощнее, чем у нас, и увидеть тот путь, который эти государства прошли за последние 20-30 лет. Соответственно в ближайшие годы нас ждет примерно тот же путь технологического развития.

Сейчас мы находимся у дверей эпохи роботов, которые будут делать за нас всю однообразную, рутинную, скучную и тяжелую физическую работу. Роботы будут работать точно и надежно, день и ночь, без перерыва на обед и отпуск, только останавливаясь изредка на плановое обслуживание. Эта тенденция набирает обороты, поэтому в ближайшем будущем (10-20 лет) большинство не требующих квалификации и рабочих профессий (водители, трактористы, токари, фрезеровщики, рабочие сельского хозяйства) исчезнут или значительно

сократятся. С уходом с рынка труда рабочих профессий сильно возрастает значимость профессий, которые будут включать в себя одновременно как высокий уровень образования, так и высокий социальный уровень (или высокий уровень коммуникаций). Доказано, что высокий социальный уровень достигается, если на уроках преобладает групповая работа!

В нашем клубе мы занимаемся с ребятами современными технологиями и готовим к командной работе!