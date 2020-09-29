Клуб комплексного развития Kinder холл в МЖК приглашает детей и взрослых на занятия различной направленности. Наверное ни в одном детском клубе города нет такого широкого спектра интереснейших занятий вам и вашему ребенку. В клубе насчитывается более тридцати направлений — от латиноамериканских танцев и столярной мастерской — до игры в го, ментальной арифметики и скорочтения.

Есть группы кратковременного пребывания для детей, в течение недели пол дня дети занимаются развивающими занятиями, йогой, музыкой и творчеством. В этом году начала работать группа Music Holl, где дети ставят музыкальные спектакли, занимаются вокалом, а также проводят занимательные эксперименты и даже учатся готовить.

Так же специалисты в Kinder холл помогут сделать домашнюю работу, учащимся 2-4 класса.