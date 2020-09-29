Клуб комплексного развития Kinder холл в МЖК приглашает детей и взрослых на занятия различной направленности. Наверное ни в одном детском клубе города нет такого широкого спектра интереснейших занятий вам и вашему ребенку. В клубе насчитывается более тридцати направлений — от латиноамериканских танцев и столярной мастерской — до игры в го, ментальной арифметики и скорочтения.
Есть группы кратковременного пребывания для детей, в течение недели пол дня дети занимаются развивающими занятиями, йогой, музыкой и творчеством. В этом году начала работать группа Music Holl, где дети ставят музыкальные спектакли, занимаются вокалом, а также проводят занимательные эксперименты и даже учатся готовить.
Так же специалисты в Kinder холл помогут сделать домашнюю работу, учащимся 2-4 класса.
В этом году там ждут школьников на каникулах в течении учебного периода, а не только летом. Летний же городской лагерь дневного пребывания хорошо себя показал за много лет, к отдыху там в следующем году уже тоже можно начинать присматриваться.
Принимают в клубе детей с 8 месяцев на раннее развитие, с двух лет есть лепка из соленого теста, хореография, для детей постарше много различных направлений: подготовка к школе, иностранные языки, кибернетика, рисование и графический дизайн на планшете и многое другое. По выходным также есть занятия: творчество и гимнастика. В Kinder холл открыта группа «0 класс», где ведется подготовка детей к школе. Занятия в группе ведет педагог начальный классов, у которой можно продолжить обучение в новом учебном году.
Спортивные и танцевальные направления — тхэквондо, зумба, хореография, художественная гимнастика, аэро йога и для взрослых — йога, пилатес, калланетика, латиноамериканские танцы и многое другое.
Сильные стороны качественных и наполненных занятий клуба Kinder холл — профессионализм сотрудников и любовь к детям, услуги удовлетворяющие запросы родителей и максимально интересные занятия для детей, в клубе можно отметить день рождения в уютной атмосфере и с профессиональными аниматорами.
Есть индивидуальные направления детский педагог-психолог и логопед-дефектолог, нейропсихолог, песочный терапевт.
Клуб комплексного развития Kinder холл в МЖК работает в корпусе 533.
Подписывайтесь и читайте новости в социальных группах клуба: