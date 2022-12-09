По традиции в декабре каждый старается провести генеральную уборку своего дома — чтобы встретить праздники в чистоте и уюте. Но что делать, если свободного времени совсем нет, а разных дел и хлопот перед Новым годом — очень много? Почему бы не воспользоваться услугами профессионалов? Компания «Чистый свет» предоставляет услуги уборки домов и квартир, дает гарантии на все типы уборки.