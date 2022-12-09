Клининговая компания «Чистый свет» поможет с регулярной и предпраздничной уборкой — генеральная уборка домов и квартир качественно и с гарантией 09.12.2022 Реклама

По традиции в декабре каждый старается провести генеральную уборку своего дома — чтобы встретить праздники в чистоте и уюте. Но что делать, если свободного времени совсем нет, а разных дел и хлопот перед Новым годом — очень много? Почему бы не воспользоваться услугами профессионалов? Компания «Чистый свет» предоставляет услуги уборки домов и квартир, дает гарантии на все типы уборки.

Генеральная уборка

  • Квартира 1-комнатная — 3 000 рублей
  • Квартира 2-комнатная — 4 000 рублей
  • Квартира 3-комнатная — 5 000 рублей
  • Квартира 4-комнатная — 6 000 рублей

Сюда входят:

  • обеспыливание и влажная уборка всех поверхностей
  • мойка плитки от известкового налета
  • мойка кухни от застарелых загрязнений
  • влажная и сухая уборка полов и плинтусов.

Мойка микроволновки — в подарок.

Влажная уборка

  • Квартира 1-комнатная — 2 000 рублей
  • Квартира 2-комнатная — 2 800 рублей
  • Квартира 3-комнатная — 3 800 рублей
  • Квартира 4-комнатная — 5 000 рублей

Сюда входят:

  • на кухне — варочная поверхность, кухонный гарнитур, плита, фартук, полы, пыль, подоконник
  • в ванной и туалете — мытье унитаза, полов, душевой кабины, зеркал, уборка пыли
  • в комнатах — уборка пыли везде, уборка полов, подоконников, полок, работа пылесосом.

Отдельные услуги

Можно заказывать поддерживающую уборку на постоянной основе:

  • обеспыливание всех легкодоступных поверхностей
  • уборку пылесосом полов, ковра и ковровых покрытий
  • мытье полов и плинтусов
  • влажную уборку кухни и санузлов.

Также можно заказать услуги дополнительно: глажка белья, мытье окон.

Примеры цен:

  • мытьё посуды — 500 рублей/час
  • глажка белья — 500 рублей/час
  • кухонный гарнитур внутри — 1000 рублей
  • холодильник внутри — 500 рублей
  • духовка — 500 рублей
  • СВЧ — 300 рублей
  • люстры — от 300 рублей
  • нестандартные окна — 250 рублей/кв. м.

Приёмка и гарантии

Вы оплачиваете работу только после того, как услуга предоставлена полностью и принята вами.

Гарантия на результат — 24 часа.
Клининговая компания «Чистый свет» — уберет всё качественно.

Контакты

Выезд уборщиков — от Солнечногорска до Химок и все близлежащее Подмосковье. Также обсуждается выезд за пределы МКАД.

Телефон: 8-906-003-14-14

Вконтакте, Телеграм

Метки:
уборка помещений, клининг
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