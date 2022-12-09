По традиции в декабре каждый старается провести генеральную уборку своего дома — чтобы встретить праздники в чистоте и уюте. Но что делать, если свободного времени совсем нет, а разных дел и хлопот перед Новым годом — очень много? Почему бы не воспользоваться услугами профессионалов? Компания «Чистый свет» предоставляет услуги уборки домов и квартир, дает гарантии на все типы уборки.
- Квартира 1-комнатная — 3 000 рублей
- Квартира 2-комнатная — 4 000 рублей
- Квартира 3-комнатная — 5 000 рублей
- Квартира 4-комнатная — 6 000 рублей
Сюда входят:
- обеспыливание и влажная уборка всех поверхностей
- мойка плитки от известкового налета
- мойка кухни от застарелых загрязнений
- влажная и сухая уборка полов и плинтусов.
Мойка микроволновки — в подарок.
- Квартира 1-комнатная — 2 000 рублей
- Квартира 2-комнатная — 2 800 рублей
- Квартира 3-комнатная — 3 800 рублей
- Квартира 4-комнатная — 5 000 рублей
Сюда входят:
- на кухне — варочная поверхность, кухонный гарнитур, плита, фартук, полы, пыль, подоконник
- в ванной и туалете — мытье унитаза, полов, душевой кабины, зеркал, уборка пыли
- в комнатах — уборка пыли везде, уборка полов, подоконников, полок, работа пылесосом.
Можно заказывать поддерживающую уборку на постоянной основе:
- обеспыливание всех легкодоступных поверхностей
- уборку пылесосом полов, ковра и ковровых покрытий
- мытье полов и плинтусов
- влажную уборку кухни и санузлов.
Также можно заказать услуги дополнительно: глажка белья, мытье окон.
Примеры цен:
- мытьё посуды — 500 рублей/час
- глажка белья — 500 рублей/час
- кухонный гарнитур внутри — 1000 рублей
- холодильник внутри — 500 рублей
- духовка — 500 рублей
- СВЧ — 300 рублей
- люстры — от 300 рублей
- нестандартные окна — 250 рублей/кв. м.
Вы оплачиваете работу только после того, как услуга предоставлена полностью и принята вами.
Гарантия на результат — 24 часа.
Клининговая компания «Чистый свет» — уберет всё качественно.
Выезд уборщиков — от Солнечногорска до Химок и все близлежащее Подмосковье. Также обсуждается выезд за пределы МКАД.
Телефон: 8-906-003-14-14