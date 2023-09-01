Клининговая компания «Алтиус»: профессиональные услуги по уборке в Зеленограде по низким ценам 01.09.2023 Реклама ИП ПОПОВ С. Ю. ИНН: 773574036513, erid:LatgBWaSg

Клининговая компания «Алтиус» из Зеленограда предлагает услуги химчистки (ковролина, мягкой мебели, штор, ковров) и мытья остекления, фасадов. Также можем предложить услуги по генеральной, послестроительной, поддерживающей уборкам.

Контакты: 8-925-544-84-85, 8-925-517-31-30
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Метки:
уборка помещений, клининг, химчистка, Алтиус
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