Когда: 27 июня с 10:00
Вас ждут по предварительной записи по телефону: 8-495-877-35-33
Или пишите «Хочу на Клиентский день» — vk.me/nikorsalon
Адрес: Зеленоград, корпус 1204, салон красоты «Никор».
В этот день вас ждут:
- бесплатная консультация от ведущего врача-косметолога Academie. А также скидка на флеш-уход 50%, на остальные косметические уходы по лицу 15%
- рекомендации по профессиональному и домашнему уходу
- при покупке двух средств Academie — мини-продукт средства в подарок
- скидка на всю продукцию Academie до 15%.
И, конечно, угощения, аква-грим для детей, шампанское, освежающий коктейль «Мохито», отличное настроение и новые знакомства гарантированы!* Только для клиентов салона красоты «Никор».
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