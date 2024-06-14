Когда: 27 июня с 10:00

Вас ждут по предварительной записи по телефону: 8-495-877-35-33

Или пишите «Хочу на Клиентский день» — vk.me/nikorsalon

Адрес: Зеленоград, корпус 1204, салон красоты «Никор».

В этот день вас ждут:

бесплатная консультация от ведущего врача-косметолога Academie. А также скидка на флеш-уход 50%, на остальные косметические уходы по лицу 15%

рекомендации по профессиональному и домашнему уходу

при покупке двух средств Academie — мини-продукт средства в подарок

скидка на всю продукцию Academie до 15%.

И, конечно, угощения, аква-грим для детей, шампанское, освежающий коктейль «Мохито», отличное настроение и новые знакомства гарантированы!* Только для клиентов салона красоты «Никор».