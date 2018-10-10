Мы продолжаем беседовать с врачами клиники «Дантистъ» о новинках эстетической медицины. Белые зубы хотят иметь все, и наука не стоит на месте — появляются новые технологии отбеливания. «Дантистъ» предлагает новую процедуру — отбеливание Zoom 4. Что это такое, как это делается и как закрепить эффект голливудской улыбки, подробно рассказала стоматолог-терапевт Наталья Урядова
— Отбеливание Zoom уже на слуху, а что такое Zoom 4 — нечто новое?
— Технология отбеливания зубов Zoom 4 — это новейшая разработка компании Philips. Это отбеливающая система с использованием светодиодной лампы с «холодным» светом. В качестве активного компонента отбеливающего геля используется 25-процентная перекись водорода. В предыдущих модификациях — Zoom 1,2,3 — использовалась система с ультрафиолетовой лампой, что приводило к нагреванию зубов и появлению повышенной чувствительности и болей во время процедуры и после неё. Zoom 4 со светодиодной лампой отличается как раз тем, что побочные эффекты практически исключены, это безопасная и комфортная система отбеливания. И более эффективная — за один сеанс можно сделать зубы светлее на восемь тонов.
Также, в отличие от предыдущих поколений, эта лампа имеет режимы интенсивности, что позволяет использовать ее в различных клинических ситуациях и даже в случае чувствительных зубов.
— Как на практике выглядит эта процедура?
— Сначала обязательно проводим консультацию: осматриваем полость рта, выясняем, нет ли противопоказаний. Затем делаем профессиональную чистку зубов, снимаем налет. Определяем исходный цвет зубов на верхней и нижней челюсти отдельно и фиксируем это фотопротоколом.
Дальше начинается сама процедура клинического отбеливания: изоляция зубов, нанесение отбеливающего геля на зубы в зоне улыбки, активация геля с помощью лампы в течение 15 минут. Гель наносится три раза. После процедуры на пять минут наносится АСP гель, содержащий аморфный фосфат кальция. Он укрепляет эмаль и заполняет дентинные канальцы, что способствует снижению чувствительности зубов.
На пациента надеваются специальные очки для защиты глаз. Лампа светит непосредственно на зубы. Под воздействием света гель выделяет кислород, который проникает внутрь зуба — сначала в эмаль, потом в дентин, — и расщепляет пигменты, то есть изменяет оттенок зуба.
— То есть, вся процедура отбеливания занимает 45 минут?
— С учетом нанесения гелей — около часа. В течение 15 минут, когда светит лампа, человек сидит, но в перерывах между повторными процедурами можно встать, размяться.
— Есть ли при этом болезненные ощущения?
— Это безболезненная процедура. Кто-то даже спит в кресле в процессе. В течение двух дней после отбеливания может немного усилиться чувствительность зубов. Все-таки перекись проникает в дентин — внутренний слой зуба, а там находятся нервные окончания. Но если процедуру проводить правильно, каких-либо серьезных осложнений не возникает.
— С какого возраста можно отбеливать зубы таким способом?
— Вообще, с 18 лет, но в некоторых случаях можно и с 16-ти. Молодым пациентам с 18 до 24 лет и людям с повышенной чувствительностью зубов рекомендуется специальная подготовка — ремотерапия. После профессиональной чистки зубов в течение двух недель делается аппликация R.O.C.S. Minerals гель, чтобы насытить эмаль кальцием, фтором, чтобы она была более крепкой. И после этого можно отбеливать зубы.
— Каковы противопоказания к такому отбеливанию?
— Возраст до 18 лет, аллергия на перекись водорода, психические расстройства. Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется эта процедура. Также относительными противопоказаниями являются несанированная полость рта, вторичный кариес, воспалительные заболевания пародонта в стадии обострения.
— Сколько держится эффект после процедуры, как долго зубы остаются белыми?
— В среднем — от года до трех лет. Эффект зависит и от самого пациента: что он ест, как ухаживает за зубами. В течение первой недели после процедуры рекомендуется белая диета, исключающая крепкий чай, кофе, красное вино, вообще продукты, окрашивающие зубы. Для питья рекомендуется использовать трубочку.
— Что будет с зубами, если нарушить диету?
— Зубы, конечно, не станут желтыми или красными, но будут постепенно терять блеск и яркость.
— Можно ли за одну процедуру сделать ослепительно белые зубы — что называется, голливудские?
— Это зависит от первоначального цвета зубов и исходной клинической ситуации. Желтые зубы легче поддаются отбеливанию, чем зубы серого оттенка. Если повторить процедуру через год, например, то они будут еще светлее.
— А как быть, если в зоне улыбки есть коронка или пломба?
— Интересный вопрос. Во время процедуры отбеливания происходит изменение цвета натуральных зубов, а цвет коронок не изменяется. Если вы планируете протезирование в зоне улыбки — а это все-таки эстетически значимо, — то сначала проводится отбеливание, а затем, через пару недель, определяют цвет будущих коронок. А не наоборот — потому что после постановки коронок сделать одинаковым цвет рядом стоящих зубов и коронок будет сложно или вообще невозможно. Нужно заранее на консультации обсудить возможность замены коронки после отбеливания.
Пломба тоже не меняет цвет после отбеливания, это тоже требует отдельного обсуждения с врачом. После отбеливания пломбу можно менять через две недели. Если это достаточно старая реставрация, занимающая больше 50% поверхности зуба, нужно проконсультироваться со стоматологом-ортопедом по поводу дальнейшего восстановления зуба коронкой или керамическим виниром, цвет которых определяют после отбеливания.
— Профессиональные чистки зубов можно делать после отбеливания Zoom 4?
— Да, можно и нужно через полгода, тот же Air Flow. Вообще, за гигиеной полости рта надо следить постоянно. Для поддержания белизны зубов можно использовать и отбеливающие зубные пасты.
После отбеливания пациент приходит через две недели, мы оцениваем результат. И, чтобы его закрепить и продлить, в течение пяти-семи дней делаем домашнее отбеливание с помощью специальных кап с 10-процентной перекисью водорода. Человек сам дома надевает эти капы, держит от 30 до 60 минут.
— Наверное, такое интенсивное и эффективное отбеливание — очень дорогое удовольствие…
— У нас сейчас стоимость отбеливания по акции — 18 тысяч рублей.
— Сейчас в магазинах можно найти массу всяких отбеливающих зубы средств — пасты, порошки, полоски, те же капы. Это действительно работает?
— Я этим не пользуюсь. Вряд ли эти средства проходили клинические исследования. Я знаю профессиональные средства, продукты, которые прошли лицензирование, с результатами исследований. Отбеливающие пасты с абразивными частицами я бы не рекомендовала использовать, потому что они травмируют эмаль и повышают чувствительность зубов.
Подводя итог, можно сказать, что профессиональное отбеливание системой Zoom 4 — это эффективное, безопасное и простое решение для отбеливания зубов. Мы сделаем вашу улыбку белоснежной, яркой и привлекательной, благодаря новым и безопасным технологиям.
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