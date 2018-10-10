— Каковы противопоказания к такому отбеливанию?

— Возраст до 18 лет, аллергия на перекись водорода, психические расстройства. Беременным и кормящим женщинам также не рекомендуется эта процедура. Также относительными противопоказаниями являются несанированная полость рта, вторичный кариес, воспалительные заболевания пародонта в стадии обострения.

— Сколько держится эффект после процедуры, как долго зубы остаются белыми?

— В среднем — от года до трех лет. Эффект зависит и от самого пациента: что он ест, как ухаживает за зубами. В течение первой недели после процедуры рекомендуется белая диета, исключающая крепкий чай, кофе, красное вино, вообще продукты, окрашивающие зубы. Для питья рекомендуется использовать трубочку.

— Что будет с зубами, если нарушить диету?

— Зубы, конечно, не станут желтыми или красными, но будут постепенно терять блеск и яркость.

— Можно ли за одну процедуру сделать ослепительно белые зубы — что называется, голливудские?

— Это зависит от первоначального цвета зубов и исходной клинической ситуации. Желтые зубы легче поддаются отбеливанию, чем зубы серого оттенка. Если повторить процедуру через год, например, то они будут еще светлее.