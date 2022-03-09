Как сберечь и приумножить свои накопления! 09.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительная компания ДачаЗел — подготовила предложение для потенциальных заказчиков и фиксирует стоимость строительства при заключении договора — только до 25 марта! Узнавайте подробности у наших специалистов.

В связи с последними событиями в нашей стране и мире, когда наша страна обложена со всех сторон санкциями, для наших граждан закрываются границы иностранных государств, когда накопленные средства стремительно обесцениваются — самое время найти оптимальный вариант их сберечь и приумножить.

Строительство своего собственного дома, является одним из самых лучших вложений, так как:

1. Строительный бизнес меньше всего затронули санкции и подорожание из-за курса валют.

2. Строительство собственного дома один из способов сохранить приумножить свои накопления, так как в последние годы, загородная недвижимость пользуется высоким спросом и постоянно растет в цене — тенденция к росту спроса будет сохраняться еще долгие годы.

3. Собственный дом на своей земле на сегодняшний день является отличной альтернативой летнего отдыха для всей семьи, тогда как в это нелегкое время, поездки в другие страны очень опасно (закрытие авиасообщения) зачастую невозможно и рискованно.

Хочу свой дом. Не знаю, с чего начать!

На что обратить внимание при выборе технологии строительства дома? Какие материалы стоит использовать? Как найти правильного подрядчика? Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратитесь к специалистам компании «ДачаЗел» — за 20 лет работы они накопили серьезный опыт в строительстве и готовы приложить все свои ресурсы для реализации вашего проекта.

Специалисты компании «ДачаЗел» считают строительство дома для каждой семьи важным жизненным этапом. Поэтому полагаться в таком деле стоит исключительно на профессионалов.

Почему с «ДачаЗел» выгодно и удобно

  1. Офис продаж находится в Зеленограде. Здесь можно получить консультацию по технологиям строительства и выбору строительных и отделочных материалов.
  2. Наличие выставочной площадки с домами. Позволяет реально оценить объемы будущего дома и качество выполненных работ.
  3. Посещение строящихся объектов, где можно посмотреть на процесс строительства на любом этапе.
  4. Индивидуальный подход к каждому заказчику: консультации и помощь по любым вопросам в процессе строительства и гарантийного срока.
  5. Технический надзор за ходом строительства.
  6. Выполнение работ НА ВСЕХ ЭТАПАХ только опытными мастерами.

Чем занимается компания «ДачаЗел»?

  • Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение)
  • Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы)
  • Возведением различных пристроек к домам
  • Строительством бассейнов.

Видеоканалы «ДачаЗел»

  • ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм и facebook
  • также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok

Есть вопросы?

Приезжайте в новый офис продаж в Зеленограде (корпус 2024). На стендах представлены варианты отделок, многослойная отделка стен в разрезе, примеры новых материалов, о которых вы, возможно, даже и не слышали.

График работы нового офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:

  • Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
  • Телефоны: 8 (926) 277-48-36, 8 (499) 398-02-11
  • Сайт: dachazel.ru

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Метки:
строительство, недвижимость, ДачаЗел
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