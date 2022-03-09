В связи с последними событиями в нашей стране и мире, когда наша страна обложена со всех сторон санкциями, для наших граждан закрываются границы иностранных государств, когда накопленные средства стремительно обесцениваются — самое время найти оптимальный вариант их сберечь и приумножить.

Строительство своего собственного дома, является одним из самых лучших вложений, так как:

1. Строительный бизнес меньше всего затронули санкции и подорожание из-за курса валют.

2. Строительство собственного дома один из способов сохранить приумножить свои накопления, так как в последние годы, загородная недвижимость пользуется высоким спросом и постоянно растет в цене — тенденция к росту спроса будет сохраняться еще долгие годы.