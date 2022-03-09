Строительная компания ДачаЗел — подготовила предложение для потенциальных заказчиков и фиксирует стоимость строительства при заключении договора — только до 25 марта! Узнавайте подробности у наших специалистов.
В связи с последними событиями в нашей стране и мире, когда наша страна обложена со всех сторон санкциями, для наших граждан закрываются границы иностранных государств, когда накопленные средства стремительно обесцениваются — самое время найти оптимальный вариант их сберечь и приумножить.
Строительство своего собственного дома, является одним из самых лучших вложений, так как:
1. Строительный бизнес меньше всего затронули санкции и подорожание из-за курса валют.
2. Строительство собственного дома один из способов сохранить приумножить свои накопления, так как в последние годы, загородная недвижимость пользуется высоким спросом и постоянно растет в цене — тенденция к росту спроса будет сохраняться еще долгие годы.
3. Собственный дом на своей земле на сегодняшний день является отличной альтернативой летнего отдыха для всей семьи, тогда как в это нелегкое время, поездки в другие страны очень опасно (закрытие авиасообщения) зачастую невозможно и рискованно.
На что обратить внимание при выборе технологии строительства дома? Какие материалы стоит использовать? Как найти правильного подрядчика? Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратитесь к специалистам компании «ДачаЗел» — за 20 лет работы они накопили серьезный опыт в строительстве и готовы приложить все свои ресурсы для реализации вашего проекта.
Специалисты компании «ДачаЗел» считают строительство дома для каждой семьи важным жизненным этапом. Поэтому полагаться в таком деле стоит исключительно на профессионалов.
Почему с «ДачаЗел» выгодно и удобно
- Офис продаж находится в Зеленограде. Здесь можно получить консультацию по технологиям строительства и выбору строительных и отделочных материалов.
- Наличие выставочной площадки с домами. Позволяет реально оценить объемы будущего дома и качество выполненных работ.
- Посещение строящихся объектов, где можно посмотреть на процесс строительства на любом этапе.
- Индивидуальный подход к каждому заказчику: консультации и помощь по любым вопросам в процессе строительства и гарантийного срока.
- Технический надзор за ходом строительства.
- Выполнение работ НА ВСЕХ ЭТАПАХ только опытными мастерами.
Чем занимается компания «ДачаЗел»?
- Строительством домов и коттеджей из различных материалов (подберут оптимальное решение)
- Ремонтом и реконструкцией старых домов (работают только профессионалы)
- Возведением различных пристроек к домам
- Строительством бассейнов.
Видеоканалы «ДачаЗел»
- ведет прямую трансляцию со строящихся объектов в инстаграм и facebook
- также смотрите канал «ДачаЗел» на Youtube и в ТikTok
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График работы нового офиса в корпусе 2024 в Зеленограде:
- Вторник-суббота 9:00—18:00, воскресенье 9:00—15:00, понедельник — выходной
- Телефоны: 8 (926) 277-48-36, 8 (499) 398-02-11
- Сайт: dachazel.ru