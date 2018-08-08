Почему дети зачастую плохо понимают прочитанный текст. Это один из самых популярных вопросов, который мне задают родители: «Почему дети не понимают прочитанный текст и что делать, чтобы понимали?».
Давайте разберем эту ситуацию на простом примере. Текст из учебника по чтению за 3-й класс, но это не меняет сути дела. Итак, предложение из этого текста: «Огромный рой пчел погнался за побелевшим от страха Сергеем, то нагоняя его, то немного отставая».
Как начинает читает ребенок? По словам. Причем наш мозг устроен так, что на каждое слово он строит визуальный образ. Ребенок читает слово «ОГРОМНЫЙ», и в его голове появляется образ чего-то очень большого. Например, ОГРОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.
И ребенок представляет себе эту картину.
Далее — «РОЙ». Слово «РОЙ» ассоциируется с пчелами, так что здесь все хорошо. Затем — «ЗА ПОБЕЛЕВШИМ», и тут даже сложно представить, какой образ возникает в голове у ребенка. Фраза «ТО НАГОНЯЯ, ТО НЕМНОГО ОТСТАВАЯ» также не несет информативного смысла, но отнимает значительное время на визуализацию и запоминание.
Теперь разберем, как читать тексты, чтобы быстро их понимать. Наш мозг хорошо визуализирует лишь материальные объекты. Здесь это РОЙ ПЧЕЛ и СЕРГЕЙ. Выделим их красным.
Таким образом, между объектами происходит взаимодействие. Эта информация легко понимается и запоминается. Кстати, именно поэтому очень тяжело пересказывать, например, роман «Война и мир». Сюжет теряется за ярким описанием природы и боевых действий. И ребятам, которые не умеют выделять главное, очень тяжело как получать удовольствие от книги, так и просто понимать ее.
Необходимо давать ему тексты, соответствующие возрасту, и просить находить главное (объясните ребенку то, что я рассказал вам). Через определенное время его мозг натренируется делать это быстро и качественно.
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Шамиль Ахмадуллин — автор 14 книг и пособий по эффективному развитию детей, проданных общим тиражом более ста тысяч экземпляров. Разработчик более сорока методик эффективного обучения детей. Победитель премии «Золотой медвежонок. Выбор родителей». Лауреат премии «Лучшее — детям!». Основатель Школы скорочтения, развития памяти и интеллекта у детей, работающих по его методике.
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