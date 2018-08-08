Почему дети зачастую плохо понимают прочитанный текст. Это один из самых популярных вопросов, который мне задают родители: «Почему дети не понимают прочитанный текст и что делать, чтобы понимали?».

Давайте разберем эту ситуацию на простом примере. Текст из учебника по чтению за 3-й класс, но это не меняет сути дела. Итак, предложение из этого текста: «Огромный рой пчел погнался за побелевшим от страха Сергеем, то нагоняя его, то немного отставая».

Как начинает читает ребенок? По словам. Причем наш мозг устроен так, что на каждое слово он строит визуальный образ. Ребенок читает слово «ОГРОМНЫЙ», и в его голове появляется образ чего-то очень большого. Например, ОГРОМНЫЙ АВТОМОБИЛЬ.

И ребенок представляет себе эту картину.