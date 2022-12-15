В честь своего первого дня рождения кафе Mill на площади Юности разыгрывает три сертификата в размере 1000 рублей. Результаты будут объявлены 20 декабря.
Переходи в аккаунт @mill__cafe или @millcafe, ищи пост с розыгрышем и принимай участие!
Несколько слов о кафе
Mill (Милл) находится в самом центре Зеленограда — на площади Юности (рядом с кафе Brunch Time).
В меню:
- бруклинская пицца из дровяной печи на тонком неаполитанском тесте
- авторские роллы и гавайские поке
- паста и ньокки, которые в Mill изготавливают каждое утро
- авторская коктейльная карта, составленная одним из лучших барменов России — Алексеем Хоревым.
Также в кафе с 12:00 до 16:00 действует Brunch Меню, в котором:
- творожные ньокки
- панкейки
- драники
- омлет
- бургер со скремблом
- сковородка и сэндвич из дровяной печи.
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