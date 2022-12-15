Кафе Mill на площади Юности 12.12 исполнился 1 год — розыгрыш подарков в честь дня рождения 15.12.2022 Реклама

В честь своего первого дня рождения кафе Mill на площади Юности разыгрывает три сертификата в размере 1000 рублей. Результаты будут объявлены 20 декабря.

Переходи в аккаунт @mill__cafe или @millcafe, ищи пост с розыгрышем и принимай участие!

Несколько слов о кафе

Mill (Милл) находится в самом центре Зеленограда — на площади Юности (рядом с кафе Brunch Time).

В меню:

  • бруклинская пицца из дровяной печи на тонком неаполитанском тесте
  • авторские роллы и гавайские поке
  • паста и ньокки, которые в Mill изготавливают каждое утро
  • авторская коктейльная карта, составленная одним из лучших барменов России — Алексеем Хоревым.

Также в кафе с 12:00 до 16:00 действует Brunch Меню, в котором:

  • творожные ньокки
  • панкейки
  • драники
  • омлет
  • бургер со скремблом
  • сковородка и сэндвич из дровяной печи.

Метки:
рестораны и кафе, Mill
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