Несколько слов о кафе

Mill (Милл) находится в самом центре Зеленограда — на площади Юности (рядом с кафе Brunch Time).



В меню:

бруклинская пицца из дровяной печи на тонком неаполитанском тесте

авторские роллы и гавайские поке

паста и ньокки, которые в Mill изготавливают каждое утро

авторская коктейльная карта, составленная одним из лучших барменов России — Алексеем Хоревым.

Также в кафе с 12:00 до 16:00 действует Brunch Меню, в котором: