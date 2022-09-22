Программа праздника

24 сентября. Новичков приглашают на День открытых дверей.

Вы познакомитесь с уникальными инновационными тренажерами.

Вам расскажут и покажут все секреты комфортного преображения.

Вы узнаете, как можно быстро и без изнурительных тренировок привести себя в форму.

25 сентября. Тонус#1 ждёт гостей на праздник в честь своего десятого дня рождения. Приходите, будет интересно.

Только 24 и 25 сентября — самые привлекательные цены на абонементы!

24 и 25 сентября — среди членов клуба будет разыгрываться главный приз — абонемент в клуб.

Вход 24 и 25 сентября свободный.

Все участники смогут получить бесплатную консультацию у специалистов центра.

Предварительная регистрация по телефону 8-909-150-11-00 обязательна.

Десятилетний опыт клуба Тонус#1 гарантирует стойкий результат! А если интересно, как Тонус#1 помогает женщинам стать стройнее, красивее и счастливее — приходите, пробуйте и убедитесь сами!

Угощения, подарки и хорошее настроение — гарантируются!