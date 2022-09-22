В выходные 24 и 25 сентября женский центр оздоровления и моделирования тела Тонус#1 отмечает свой первый юбилей. Приходите в субботу 24 сентября на день открытых дверей и в воскресенье 25-го — на День рождения. Гостей ждут угощения, призы, акции и бесплатные консультации специалистов. Необходима предварительная регистрация.
24 сентября. Новичков приглашают на День открытых дверей.
- Вы познакомитесь с уникальными инновационными тренажерами.
- Вам расскажут и покажут все секреты комфортного преображения.
- Вы узнаете, как можно быстро и без изнурительных тренировок привести себя в форму.
25 сентября. Тонус#1 ждёт гостей на праздник в честь своего десятого дня рождения. Приходите, будет интересно.
Только 24 и 25 сентября — самые привлекательные цены на абонементы!
24 и 25 сентября — среди членов клуба будет разыгрываться главный приз — абонемент в клуб.
Вход 24 и 25 сентября свободный.
Все участники смогут получить бесплатную консультацию у специалистов центра.
Предварительная регистрация по телефону 8-909-150-11-00 обязательна.
Десятилетний опыт клуба Тонус#1 гарантирует стойкий результат! А если интересно, как Тонус#1 помогает женщинам стать стройнее, красивее и счастливее — приходите, пробуйте и убедитесь сами!
Угощения, подарки и хорошее настроение — гарантируются!
Адрес: корпус 445, вход с торца.
Телефон: 8-909-150-11-00