В новом магазине итальянской женской одежды ITALIA by OLESIA в Брёхово вам обещают подобрать образ на любой вкус и кошелёк. Вы найдёте здесь и что-то простое по цене (от трех с половиной тысяч), и шикарный вечерний наряд на свадьбу или выпускной бал. Ассортимент очень широкий, а опытные продавцы-консультанты обязательно подберут то, что будет подчеркивать вашу индивидуальность и, одновременно, соответствовать последним трендам мировой моды.
Представляете, вы идете по нашему городу, и вдруг — слышите приятную музыку. Оглянувшись, видите магазин ITALIA by OLESIA. Заходите. И как будто оказываетесь в этой чудесной средиземноморской стране.
Отличительная особенность магазина в том, что ассортимент поставляют ведущие бренды Италии: Imperial, Dixie, Vicolo, Joleen, Kontatto, Roberta Biagi, Michelle, Barbara Alvisi, Maryley, Souvenir, Please, Leather Country, и многие другие.
Вам нужен вечерний наряд или образ на каждый день, повседневный на работу или вы ищете то, чем можно удивить свою вторую половинку? Все эти наряды найдутся в ITALIA by OLESIA.
Магазин работает для вас ежедневно с 11:00 до 21:00.
Адрес: г. о. Солнечногорск, деревня Брёхово, 66 М (2 км от Зеленограда, 14 км от МКАД), вход магазина «Перекрёсток».
Телефон: 8-967-125-40-40, Олеся.
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