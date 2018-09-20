Проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко о подготовке к поступлению, олимпиадных школах, дополнительных баллах и бесплатных образовательных мероприятиях для школьников.
— Дмитрий Георгиевич, прошедшим летом от поступающих на первый курс в МИЭТ было подано рекордное количество заявлений - более 3000 вместо обычных 2200-2400. Проходные баллы заметно выросли. Означает ли это, что абитуриентам необходимо готовиться к поступлению ещё усерднее, чтобы рассчитывать на бюджетное место в университете?
— Действительно, проходные баллы в МИЭТ существенно увеличились. Во многом, это связано с большим количеством новых мероприятий для абитуриентов, которые университет организовал в прошлом учебном году. Мы впервые провели Физико-математическую олимпиаду, участниками которой стали более 1500 школьников из 30 городов России и ближнего зарубежья. Также, МИЭТ выступил соорганизатором трёх олимпиад из Перечня олимпиад школьников, которые дают льготы при поступлении в вузы.
Повышенный интерес к университету был заметен уже на наших Днях открытых дверей: в сентябре и в апреле прошлого учебного года на них пришли гораздо больше гостей, чем обычно. Надеемся, что тенденция сохранится и 29 сентября — в наш ближайший День открытых дверей.
К тому же, мы провели масштабную рекламную кампанию, приняли участие в значительном количестве профориентационных мероприятий и выставок, как в Москве, так и в других регионах, и за рубежом. Все эти действия увеличили число абитуриентов, подавших документы в МИЭТ, и, безусловно, повлияли на результаты приёмной кампании.
МИЭТ развивается и становится всё более привлекательным для абитуриентов, с каждым годом иногородние абитуриенты приезжают к нам всё более подготовленными, с хорошими баллами и набором индивидуальных достижений, что не может не радовать. В то же время, поступить в университет на бюджетные места для москвичей и жителей области становится сложнее.
Конечно, о подготовке к сдаче ЕГЭ нужно думать заранее… За один или даже два года очень непросто подготовиться к сдаче экзаменов на высокие баллы. От учащихся требуется планомерная подготовка, начиная, возможно, уже с 9 класса. Конечно, не во всех школах и не по всем предметам ребят готовят к ЕГЭ одинаково хорошо, многим требуются дополнительные занятия. В этом случае, деньги, потраченные родителями на подготовку своих детей к экзаменам, — это очень важный вклад в их будущее, дополнительный шанс поступить на желаемое направление подготовки в ведущем вузе.
— Как вы считаете, в чём преимущество подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в стенах университета?
— Во-первых, гарантия качества. Мы значительно обновили преподавательский состав и учебные программы. Сегодня все преподаватели наших курсов — это специалисты в своей области, эксперты ЕГЭ, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации и узнают первыми о новшествах и изменениях в этой сфере. Во-вторых, обучаясь на курсах в университете, ребята погружаются в ту самую академическую среду, которая их ждёт при поступлении в вуз: структура занятий, атмосфера, знакомство с преподавателями и студентами, экскурсии по научным лабораториям и многое другое.
Преподаватели привлекают слушателей подготовительных курсов к участию в олимпиадах и конкурсах, победители и призёры которых имеют больше шансов поступить в престижный вуз. Кроме того, школьники, занимающиеся в МИЭТе, могут бесплатно посещать лекции ведущих профессоров университета, мастер-классы, организованные нашим Детским технопарком и многие другие мероприятия.
— Что нового предлагает МИЭТ школьникам в начавшемся учебном году?
— Летом был расширен перечень программ, по которым готовятся школьники. Мы стараемся обеспечить условия обучения, гарантирующие каждому ученику отличный результат. Для удобства слушателей с этого года у нас появляются курсы выходного дня. Это может стать оптимальным вариантом для школьников, приезжающих к нам из ближайших городов — Солнечногорска, Клина, Химок и других. В октябре будет открыта запись на пробные занятия, которые окончательно помогут определиться с выбором. Также мы вводим предварительное тестирование с целью определения своего уровня знаний и выявления пробелов в них.
Отдельное внимание мы планируем уделить психологической подготовке школьников. Не секрет, что учащиеся 11-х классов испытывают колоссальную психологическую нагрузку и нам важно помочь им чувствовать себя увереннее во время сдачи единых государственных экзаменов.
— С прошлого года в университете появились курсы подготовки к олимпиадам. Расскажите, пожалуйста, подробнее о преподавателях и самом формате.
— Участие в олимпиадах — это очень важный момент при подготовке к поступлению. Многие абитуриенты, имеющие хорошую подготовку по профильным предметам, пытаются поступить в вузы по результатам олимпиад. Мне известен случай, когда абитуриент успевал за учебный год принять участие в 15 олимпиадах школьников, в большинстве из них выйти в финальный тур, а в трёх — занять призовое место.
Кроме уже упомянутых соревнований из Перечня олимпиад школьников, победа в которых может позволить абитуриенту поступить в вуз без вступительных испытаний или получить 100 баллов по профильному предмету, наши абитуриенты активно участвуют и в других олимпиадах, призовые места в которых позволяют получить дополнительные конкурсные баллы к сумме ЕГЭ, которые станут вашим преимуществом. В МИЭТе готовят к олимпиадам по физике, информатике и математике. Преподавателями являются настоящие профессионалы своего дела, имеющие многолетний опыт преподавания как в университете, так и в школах. Среди них профессор Игорь Натанович Горбатый, доценты Татьяна Владимировна Соколова и Анатолий Андреевич Балабанов.
Повторюсь, с прошлого года МИЭТ проводит свою Физико-математическую олимпиаду. В этом году она стартует в ноябре. Победители и призёры получат от 6 до 8 дополнительных баллов за индивидуальные достижения и смогут принять участие в финальном этапе олимпиады «Физтех», которая входит в Перечень олимпиад школьников.
— На каких ещё мероприятиях слушатели курсов могут заработать дополнительные баллы для поступления?
— Таких мероприятий достаточно много. Это и наша традиционная конференция «Творчество юных», и интернет-олимпиада «РИТМ МИЭТ» с заочным участием, и инженерные викторины, и многие другие. Ряд профильных конкурсов проводится нашими институтами и выпускающими кафедрами. Перечень мероприятий, позволяющих заработать дополнительные баллы при поступлении в МИЭТ, мы размещаем на нашем сайте для абитуриентов — www.abiturient.ru.
— Существуют ли скидки или льготы при оплате обучения на курсах?
— Стоит отметить, что по Зеленограду у нас один из самых доступных вариантов обучения. Курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, например, стоят от 2500 рублей в месяц. В этом году МИЭТ предлагает слушателям скидку 10% (на второй и последующие предметы) и индивидуальные варианты рассрочки платежей.
— Какие ещё программы дополнительного образования существуют в МИЭТе для школьников, и как на них записаться?
— Традиционно большое число мероприятий для школьников мы проводим при поддержке Департамента образования города Москвы. Это, например, «Университетские субботы» — курс увлекательных лекций по различным направлениям науки и техники, который пользуется большой популярностью у зеленоградцев. В рамках Центра технологической поддержки образования (ЦТПО) для школьников идёт обучение по программам «Роботехника» и «Интернет вещей» (ctpo-miet.ru). В этом центре проходят обучение и учащиеся инженерных классов из наших школ-партнеров. Большое количество зеленоградских школьников уже прошли различные курсы в Детском технопарке «Смарт-парк», который открылся в МИЭТе меньше года назад. Мы регулярно приглашаем абитуриентов на разовые мастер-классы и экскурсии в наши научные лаборатории, проводим каникулярные школы по различным направлениям.
В 2017 году с большим успехом после некоторого перерыва возобновил свою работу Центр компьютерного обучения МИЭТ, где школьники разного возраста изучают основы программирования, творческие и технические курсы (mietcenter.ru).
Кроме того, с этого года МИЭТ впервые участвует в проекте «Университетская среда для учителей». Наши преподаватели проводят для учителей зеленоградских школ серию мастер-классов и лекций, посвящённых современным образовательным технологиям и мегапроекту Департамента образования Москвы — Московской электронной школе (МЭШ).
— Напоследок, хотелось бы узнать подробнее о предстоящем Дне открытых дверей.
— Пользуясь случаем, приглашаю всех читателей Зеленоград.ру в МИЭТ 29 сентября в 10.00. Мы приготовили насыщенную программу с научным шоу, тематическими лекциями и экскурсиями. В рамках большой выставочной экспозиции гости мероприятия узнают больше о каждом направлении подготовки, будут подведены итоги приёмной кампании 2018 года. В этот же день абитуриентам расскажут об основных изменениях в правилах приема на будущий год.
— Благодарю за интервью. Желаю вам успешно реализовать всё задуманное!
— Спасибо вам!
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