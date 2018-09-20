— Дмитрий Георгиевич, прошедшим летом от поступающих на первый курс в МИЭТ было подано рекордное количество заявлений - более 3000 вместо обычных 2200-2400. Проходные баллы заметно выросли. Означает ли это, что абитуриентам необходимо готовиться к поступлению ещё усерднее, чтобы рассчитывать на бюджетное место в университете?

— Действительно, проходные баллы в МИЭТ существенно увеличились. Во многом, это связано с большим количеством новых мероприятий для абитуриентов, которые университет организовал в прошлом учебном году. Мы впервые провели Физико-математическую олимпиаду, участниками которой стали более 1500 школьников из 30 городов России и ближнего зарубежья. Также, МИЭТ выступил соорганизатором трёх олимпиад из Перечня олимпиад школьников, которые дают льготы при поступлении в вузы.

Повышенный интерес к университету был заметен уже на наших Днях открытых дверей: в сентябре и в апреле прошлого учебного года на них пришли гораздо больше гостей, чем обычно. Надеемся, что тенденция сохранится и 29 сентября — в наш ближайший День открытых дверей.

К тому же, мы провели масштабную рекламную кампанию, приняли участие в значительном количестве профориентационных мероприятий и выставок, как в Москве, так и в других регионах, и за рубежом. Все эти действия увеличили число абитуриентов, подавших документы в МИЭТ, и, безусловно, повлияли на результаты приёмной кампании.

МИЭТ развивается и становится всё более привлекательным для абитуриентов, с каждым годом иногородние абитуриенты приезжают к нам всё более подготовленными, с хорошими баллами и набором индивидуальных достижений, что не может не радовать. В то же время, поступить в университет на бюджетные места для москвичей и жителей области становится сложнее.

Конечно, о подготовке к сдаче ЕГЭ нужно думать заранее… За один или даже два года очень непросто подготовиться к сдаче экзаменов на высокие баллы. От учащихся требуется планомерная подготовка, начиная, возможно, уже с 9 класса. Конечно, не во всех школах и не по всем предметам ребят готовят к ЕГЭ одинаково хорошо, многим требуются дополнительные занятия. В этом случае, деньги, потраченные родителями на подготовку своих детей к экзаменам, — это очень важный вклад в их будущее, дополнительный шанс поступить на желаемое направление подготовки в ведущем вузе.