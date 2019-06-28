Для зеленоградских абитуриентов и их родителей наступила самая жаркая пора. Чтобы снизить степень волнения и обеспечить абитуриентов и их родителей актуальной информацией о приёмной кампании 2019 года, мы пообщались с заместителем председателя Приёмной комиссии, проректором МИЭТа Д.Г. Коваленко.
— Дмитрий Георгиевич, 20 июня стартовала приёмная кампания 2019 года. Чем, на Ваш взгляд, она будет отличаться от прошлогодней?
— Ежегодно мы приглашаем выпускников школ и колледжей поступать в МИЭТ на различные технические, творческие, экономические и гуманитарные направления подготовки. Главное отличие текущей приёмной кампании заключается в новых правилах целевого набора. В этом году изменилось законодательство, и для ребят, которые хотят поступить в университет по целевому приёму, ответственность стала намного выше. Теперь определены конкретные штрафные санкции для абитуриентов и предприятий в случае, если после окончания вуза абитуриент не идёт работать на предприятие или предприятие не предоставляет рабочее место для своего целевика. Поэтому к поступлению по целевому приёму нужно отнестись более ответственно, чем это происходило в предыдущие годы. Если среди тех, кто нас читает, есть ребята, которые хотят стать целевиками, то мы им очень советуем обратиться в нашу приёмную комиссию и проконсультироваться по этому поводу отдельно.
Второй особенностью приёмной кампании каждый год является количество бюджетных мест согласно плану приёма. В этом году увеличено количество мест на технических направлениях подготовки. Например, на направлениях «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия» добавилось по 5 мест на каждом. Также больше шансов в этом году поступить в МИЭТ с ЕГЭ по ИКТ, так как на направлении «Прикладная информатика» вместо 40 бюджетных мест в этом году стало 45.
Стало больше бюджетных мест на «Менеджменте» и «Лингвистике». К сожалению, на направление «Дизайн» можно поступить только на контрактной основе, но зато уже сейчас есть уверенность, что в будущем году там вновь появятся бюджетные места.
В остальном правила приёма практически не изменились.
— Как абитуриентам оценить свои шансы на поступление, и каковы Ваши прогнозы по поводу проходных баллов 2019 года?
— Прежде всего, всем ребятам нужно понимать, что проходные баллы формируются после того, как заканчивается зачисление. На сегодняшний момент мы знаем только количество мест, на которое принимаем абитуриентов. Сколько ребят придёт к нам поступать в этом году и с какими баллами ЕГЭ, сейчас никто не может точно сказать. Поступление — это всегда конкурс и совершенно спокойными могут быть только абитуриенты с самыми высокими баллами. Для всех остальных — это конкурсная ситуация, в которой нужно смотреть списки, оценивать шансы. Я очень советую в постоянном режиме контактировать с нашей приёмной комиссией. Это можно делать лично, по телефону, а лучше всего — в нашей группе для абитуриентов ВКонтакте, где мы отвечаем на вопросы почти круглосуточно.
Проходные баллы будут зависеть не только от количества абитуриентов, которые к нам придут, но и, например, от того, как изменятся средние баллы ЕГЭ по предметам. На данный момент официальной статистики ещё нет, поэтому спрогнозировать изменение очень сложно.
Надеемся, что наши проходные баллы немного подрастут, потому что университет с каждым годом становится всё более популярным. Более точные прогнозы станут возможны только в конце июля.
— Каким образом происходит процедура подачи документов и когда абитуриент может считать, что он поступил?
— В этом году мы разрешаем абитуриентам предварительно подавать документы в электронном виде, то есть для того, чтобы абитуриент появился в списках, можно заполнить заявление и загрузить в личном кабинете на нашем сайте все необходимые документы. Это копия паспорта и документа об образовании. Рекомендуем также предоставлять медицинские справки, копии приписного свидетельства или военного билета и документы, подтверждающие ваши индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы. Для зачисления в вуз в любом случае абитуриенту необходимо предоставить в приёмную комиссию оригинал аттестата и оригиналы заявлений о приёме в вуз и о согласии на зачисление, подписанные собственноручно.
Считать, что он поступил, абитуриент сможет либо 3 августа, когда будут изданы приказы о зачислении «первой волны», либо 8 августа, когда будут изданы приказы в рамках «второй волны» на оставшиеся бюджетные места.
У поступающих на места с оплатой обучения ситуация более определенная. Если абитуриент преодолел минимальные баллы, установленные университетом, подал документы в приёмную комиссию и оплатил обучение, он будет зачислен.
— Будет ли в этом году повышенная стипендия для первокурсников, набравших на экзаменах высокие баллы ЕГЭ?
— Да, в этом году Ученый совет вновь утвердил повышенные стипендии для поступивших на бюджет с высокими баллами. В этот раз выплату в размере 50000 руб. за семестр получат первокурсники, набравшие более 260 баллов по трём предметам ЕГЭ без учёта индивидуальных достижений или поступившие без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников.
— Расскажите о новых направлениях подготовки.
— В этом году выпускникам школ предлагается три новых направления подготовки. Два из них в бакалавриате и одно в специалитете.
Новая специальность называется «Правовое обеспечение национальной безопасности». Эта специализация новая не только для МИЭТа, но и для всей страны, выпускники будут расследовать преступления, совершённые в киберпространстве. Эта уникальная специальность на стыке юридического и технического образования.
Второе направление — это «Информационные системы и технологии» с профилем «Информационные технологии в дизайне» на стыке технического и творческого образования. Программа готовит профессионалов по 3D моделированию видеопроизводству, технологиям виртуальной реальности, IT-, веб-, продакт-, UX/UI-специалистов, дизайнеров интерактивных продуктов и систем.
И третье направление — «Наноматериалы». Оно становится достаточно популярным в последние годы для тех ребят, которым интересно всё, что происходит на стыке технического образования и химии. Это разработка новых материалов для области высоких технологий, прежде всего для электроники.
На новые направления приём в этом году будет вестись только на платной основе.
Кроме того, МИЭТ возобновляет приём на направление «Информатика и вычислительная техника» по очно-заочной (вечерней) форме. Учиться по обновлённой программе можно будет только на контрактной основе. Кроме того, в МИЭТе ведётся набор на заочное обучение по ряду направлений, как в бакалавриате, так и в магистратуре.
— Что на Ваш взгляд может помочь абитуриенту сделать окончательный выбор в пользу того или иного направления подготовки?
— МИЭТ на протяжении последних лет является одним из самых открытых университетов в ходе приёмной кампании. Мы не только публикуем списки поступающих, которые обновляются почти в режиме реального времени, что для абитуриентов очень удобно, но и проводим ежедневные экскурсии по университету, чтобы все иногородние абитуриенты, которые у нас ещё не были, смогли побывать в МИЭТе и вживую познакомиться с его лабораториями, кафедрами и институтами. Как я уже говорил, мы почти круглосуточно отвечаем на вопросы абитуриентов в группе для абитуриентов ВКонтакте. На июль запланирована серия вебинаров с представителями приёмной кампании и выпускающими кафедрами и институтами, которые расскажут абитуриентам про себя. Кроме того, в приёмной комиссии вы лично можете получить необходимые консультации и ответ на любой вопрос.
— Дмитрий Георгиевич, дайте несколько советов будущим абитуриентам: что важно знать и понимать, чтобы использовать все шансы для успешного поступления в вуз?
— Во-первых, мы советуем своим абитуриентам не бояться подавать оригиналы аттестата уже с первых дней приёмной комиссии. Чем больше аттестатов будет подано в ходе приёмной кампании, тем проще абитуриентам будет оценить свои шансы на поступление. Держать у себя дома оригиналы документов до последнего момента большого смысла не имеет. Если вы захотите изменить направление или поймёте, что у вас недостаточно баллов для поступления в этом году в наш университет, свой аттестат вы сможете забрать в течение нескольких минут после обращения в приёмную комиссию.
Во-вторых, мы рекомендуем связаться с приёмной комиссией в конце июля для того, чтобы максимально точно оценить свои шансы и в случае необходимости до 26 июля изменить заявление, выбрав другое направление подготовки. Ориентироваться в конкурсной ситуации в последние дни подачи документов вам помогут представители приёмной комиссии.
Абитуриенты, которые не смогут поступить по конкурсу на бюджетные места, до конца августа смогут поступить в наш университет на платное обучение. Это хорошая возможность получить высшее образование для всех желающих.
Стоимость обучения в ведущих вузах установлена несколько выше, чем во всех остальных, но если вы хотите получить качественное образование, а средств в настоящий момент недостаточно, можно рассмотреть вариант образовательного кредита, возвращать деньги абитуриент будет уже после окончания университета.
В-третьих, мы советуем всем абитуриентам выбирать только вузы, которые относятся к числу ведущих в Российской Федерации. Это, прежде всего, национальные исследовательские и федеральные университеты, а также МГУ и СПбГУ. Именно эти вузы получают приоритетное финансирование от государства и гарантируют наиболее высокое качество образования и ценность вашего диплома.
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