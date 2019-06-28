— Дмитрий Георгиевич, 20 июня стартовала приёмная кампания 2019 года. Чем, на Ваш взгляд, она будет отличаться от прошлогодней?

— Ежегодно мы приглашаем выпускников школ и колледжей поступать в МИЭТ на различные технические, творческие, экономические и гуманитарные направления подготовки. Главное отличие текущей приёмной кампании заключается в новых правилах целевого набора. В этом году изменилось законодательство, и для ребят, которые хотят поступить в университет по целевому приёму, ответственность стала намного выше. Теперь определены конкретные штрафные санкции для абитуриентов и предприятий в случае, если после окончания вуза абитуриент не идёт работать на предприятие или предприятие не предоставляет рабочее место для своего целевика. Поэтому к поступлению по целевому приёму нужно отнестись более ответственно, чем это происходило в предыдущие годы. Если среди тех, кто нас читает, есть ребята, которые хотят стать целевиками, то мы им очень советуем обратиться в нашу приёмную комиссию и проконсультироваться по этому поводу отдельно.

Второй особенностью приёмной кампании каждый год является количество бюджетных мест согласно плану приёма. В этом году увеличено количество мест на технических направлениях подготовки. Например, на направлениях «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия» добавилось по 5 мест на каждом. Также больше шансов в этом году поступить в МИЭТ с ЕГЭ по ИКТ, так как на направлении «Прикладная информатика» вместо 40 бюджетных мест в этом году стало 45.

Стало больше бюджетных мест на «Менеджменте» и «Лингвистике». К сожалению, на направление «Дизайн» можно поступить только на контрактной основе, но зато уже сейчас есть уверенность, что в будущем году там вновь появятся бюджетные места.

В остальном правила приёма практически не изменились.

— Как абитуриентам оценить свои шансы на поступление, и каковы Ваши прогнозы по поводу проходных баллов 2019 года?

— Прежде всего, всем ребятам нужно понимать, что проходные баллы формируются после того, как заканчивается зачисление. На сегодняшний момент мы знаем только количество мест, на которое принимаем абитуриентов. Сколько ребят придёт к нам поступать в этом году и с какими баллами ЕГЭ, сейчас никто не может точно сказать. Поступление — это всегда конкурс и совершенно спокойными могут быть только абитуриенты с самыми высокими баллами. Для всех остальных — это конкурсная ситуация, в которой нужно смотреть списки, оценивать шансы. Я очень советую в постоянном режиме контактировать с нашей приёмной комиссией. Это можно делать лично, по телефону, а лучше всего — в нашей группе для абитуриентов ВКонтакте, где мы отвечаем на вопросы почти круглосуточно.

Проходные баллы будут зависеть не только от количества абитуриентов, которые к нам придут, но и, например, от того, как изменятся средние баллы ЕГЭ по предметам. На данный момент официальной статистики ещё нет, поэтому спрогнозировать изменение очень сложно.

Надеемся, что наши проходные баллы немного подрастут, потому что университет с каждым годом становится всё более популярным. Более точные прогнозы станут возможны только в конце июля.