Официальный дилер известных брендов, компания Zsklad.ru предлагает в продажу запчасти по низким ценам. Заказы на расходные материалы выполняются от 2 часов. Можно приобретать запчасти в кредит.
- Продукция от ведущих производителей
Компания работает только с надежными партнерами, которые специализируются на производстве запчастей, смазочных материалов и оборудования для СТО и являются поставщиками для большинства крупнейших мировых автоконцернов.
- Актуальная информация о наличии товара
Благодаря современным технологиям учета товаров Вы всегда в режиме реального времени информированы о наличии товаров как на нашем оптовом складе, так и у поставщиков.
- Удобный on-line сервис
Интернет-магазин автозапчастей сделан максимально простым и информативным. Предоставляются иллюстрированные каталоги автозапчастей для безошибочного подбора необходимой детали.
- Оптимальная ценовая политика и минимальные сроки доставки
Компания идет навстречу клиентам и в зависимости от их товарооборота регулирует размер скидки на договорной основе.
- Маркетинговая поддержка
Забота о клиентах — это приоритетная задача! Покупатели постоянно получают выгодные скидки и дополнительные бонусы.
- Гарантийные обязательства
Zsklad предлагает качественную продукцию, но в случае возникновения обоснованных претензий в кратчайшие сроки осуществляеn обмен или возврат товара.
Наш сайт: http://zsklad.ru/
- "ДЕТСТВО Плюс"
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