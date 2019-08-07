Интернет-магазин автозапчастей с офисом продаж предлагает запчасти по низким ценам 07.08.2019 Zsklad.ru Реклама

Официальный дилер известных брендов, компания Zsklad.ru предлагает в продажу запчасти по низким ценам. Заказы на расходные материалы выполняются от 2 часов. Можно приобретать запчасти в кредит.

Чем интересен сервис от Zsklad?

  • Продукция от ведущих производителей

Компания работает только с надежными партнерами, которые специализируются на производстве запчастей, смазочных материалов и оборудования для СТО и являются поставщиками для большинства крупнейших мировых автоконцернов.

  • Актуальная информация о наличии товара

Благодаря современным технологиям учета товаров Вы всегда в режиме реального времени информированы о наличии товаров как на нашем оптовом складе, так и у поставщиков.

  • Удобный on-line сервис

Интернет-магазин автозапчастей сделан максимально простым и информативным. Предоставляются иллюстрированные каталоги автозапчастей для безошибочного подбора необходимой детали.

  • Оптимальная ценовая политика и минимальные сроки доставки

Компания идет навстречу клиентам и в зависимости от их товарооборота регулирует размер скидки на договорной основе.

  • Маркетинговая поддержка

Забота о клиентах — это приоритетная задача! Покупатели постоянно получают выгодные скидки и дополнительные бонусы.

  • Гарантийные обязательства

Zsklad предлагает качественную продукцию, но в случае возникновения обоснованных претензий в кратчайшие сроки осуществляеn обмен или возврат товара.

Наш сайт: http://zsklad.ru/

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