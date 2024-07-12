Выпускники этого направления работают инспекторами Госэконадзора, специалистами по экологическому / производственному мониторингу, инженерами-технологами по водоподготовке, экологами, инженерами-экологами и инженерами по охране окружающей среды, специалистами по охране труда.

Познакомиться с отдельными аспектами этой профессиональной деятельности можно уже во время учёбы, участвуя в различных экологических мероприятиях, которые организует Экологическое движение МИЭТ. Оно было создано студентами направления «Техносферная безопасность» в рамках волонтерского движения университета.

Студенты Института ПМТ, обучаясь на любом из направлений, вовлечены в науку — они имеют возможность не только знакомиться с новейшими разработками в рамках учебных курсов, но и принять участие в современных разработках. Практические задачи, в том числе имеющие отношение к реальному производству и к научным исследованиям, проводимым в институте, становятся заданиями для лабораторных работ и темами студенческих курсовых проектов. А типы и варианты заданий учебных дисциплин на старших курсах построены таким образом, чтоб максимально связать широкий спектр тематик практик студентов и изучаемые дисциплины.

«Наши студенты принимают участие в конкурсах и выставках, в том числе занимая призовые места и получая дополнительное финансирование на развитие своих идей, — отмечает Анастасия Железнякова. — В частности, ребята регулярно участвуют в региональном конкурсе „УМНИК“ Фонда содействия инновациям и получают гранты. И не останавливаются на достигнутом, развивая свой успех и свои идеи».

В 2024 году МИЭТ в рамках реализации Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» впервые провёл конкурс «Молодой исследователь», по результатам которого были поддержаны шесть проектов студентов — из них три проекта реализуются на базе лабораторий Института ПМТ аспирантами и студентами института.