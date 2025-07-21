Институт перспективных материалов и технологий (Институт ПМТ) НИУ МИЭТ специализируется на подготовке специалистов для высокотехнологичных производств и исследовательских лабораторий, работающих в области создания материалов, технологий и устройств интегральной фотоники, лазерной оптики, высокочувствительной сенсорики и биосенсорики, нано- и микроэлектроники (инженерия (нано)материалов), систем генерации и хранения энергии, техносферной безопасности. Научные разработки сотрудников Института ПМТ удостоены государственных и правительственных наград, высших медалей и дипломов на всероссийских и международных выставках и конференциях, отмечены Грантами Российского научного фонда (РНФ), Фонда содействия инновациям, Российского фонда фундаментальных исследований, Грантами Президента Российской Федерации. Так, одна из разработок (новый класс оптических запоминающих фотонных интегральных схем) вошла в топ-10 открытий 2022 года по версии РНФ. Другой пример — фотонный сенсор, позволяющий проводить анализ биологических жидкостей и выявлять различные заболевания на ранних стадиях. Результаты научных исследований активно внедряются в производственные маршруты высокотехнологичных предприятий и учебные процессы.
МИЭТ ежегодно входит в шорт-лист лучших вузов страны по версии рейтингового агентства RAEX в предметный рейтинг «Технологии материалов» (учитываются направления «Наноматериалы» и «Материаловедение и технологии материалов»). Также по направлению «Наноматериалы» в Предметном национальном агрегированном рейтинге МИЭТ вошел в первую лигу (топ 20% среди вузов страны).
Подготовка кадров в Институте ПМТ ведется на всех уровнях высшего образования: бакалавриат, магистратура. аспирантура. Научными сотрудниками и преподавателями института являются руководители ведущих научных школ и предприятий отрасли, известные ученые отечественных и зарубежных университетов и исследовательских институтов.
Сергей Дубков, директор Института ПМТ, дополняет: «К учебному процессу привлечены высококвалифицированные специалисты-практики и эксперты, при участии которых разработаны уникальные практикумы и тренажёры, а также созданы современные научные лаборатории как в институте, так и на базе индустриальных партнёров. Учебные программы основаны на передовых научно-технологических результатах, полученных совместно с исследовательскими центрами и предприятиями электронной промышленности».
Взаимосвязь фундаментального образования с научно-исследовательской деятельностью института, направленной на получение практического результата, даёт возможность студентам применять теоретические знания и решать задачи в рамках актуальных направлений развития высокотехнологичных производств. Начиная со 2 курса ребята участвуют в научных исследованиях и разработках лабораторий, представляют результаты на научно- практических конференциях и форумах, выигрывают научные гранты и получать престижные именные стипендии, а также успешно использовать свои знания и навыки в разработке прорывных технологий и устройств в области высокотехнологичных производств.
Институт взаимодействует с целым рядом ведущих организаций. Среди них как представителями бизнеса и индустрии, так и ведущие университеты и академические институты. Реализуются совместные научно-исследовательские и образовательные проекты с индустриальными партнерами, такими как ГК «Элемент», АО «МИКРОН», ГК «ЭСТО», ГК «Лазеры и Аппаратура», ООО «ЭЛТОЧПРИБОР», АО «ЭПИЭЛ», НПО «ЭКОСИСТЕМА», ООО «НМ-ТЕХ» и многими другими.
Три перспективных направления подготовки
- 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» по профилю «Технология материалов микроэлектроники». Количество бюджетных мест в 2025 г. — 25. Форма обучения — очная. Вступительные испытания — математика, химия/физика/информатика (1 на выбор), русский язык
Сейчас как никогда актуальна задача запуска новых технологических линеек производства электроники в России. И нужны специалисты, понимающие, какие физические и химические принципы заложены в основу процессов создания микросхем и приборов, как можно улучшить их характеристики за счёт применения новых материалов, как проконтролировать качество на каждом этапе производства и оптимизировать производственные процессы. Именно таких специалистов готовят на направлении «Материаловедение и технология материалов». Программа разработана в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» и позволяет получить базовое образование в области технологии новых материалов высокого качества и чистоты с углублённым изучением особенностей создания и исследования их свойств. В 2024 году МИЭТ стал победителем проекта благодаря активному взаимодействию с партнёрами-работодателями в сфере технологий микроэлектроники.
В процессе обучения студенты выполняют практические задачи с применением методов математического анализа и статистики, автоматизированной обработки данных. При этом образовательная программа предусматривает возможность выбрать, какую из специальных дисциплин будет изучать студент. Таким образом, есть возможность выбрать инженерный трек: с физическим, химическим или математическим уклоном.
«Студенты научатся моделировать физические и химические процессы, прогнозировать химические превращения и свойства получаемых материалов, планировать технологические процессы, анализировать данные с различных стадий производства, разрабатывать и внедрять в производство новые технологии», — рассказывает Иван Петухов, старший преподаватель Института перспективных материалов и технологий.
Сферы профессиональной деятельности выпускников:
Инженер-технолог (микроэлектроника, радиотехника, фотоника)
Химик-технолог
Научный сотрудник в областях: науки о материалах, электроника, энергетика
Разработчик технологических процессов
Гальваник
Метролог и др.
- 20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита окружающей среды». Количество бюджетных мест в 2025 г. — 25. Форма обучения — очная. Вступительные испытания — математика, химия/физика/информатика (1 на выбор), русский язык.
Сейчас в России и в мире активно строятся и расширяются предприятия по производству микроэлектроники, и, как следствие, возрастает спрос на специалистов, обеспечивающих экологическую безопасность технологий и материалов на всех этапах их жизненного цикла, включая формирование концепции, исследования, пилотную разработку, производство, применение, прогнозирование, предупреждение аварийных ситуаций, вывод из эксплуатации, утилизацию. И именно в МИЭТе изучают техносферную безопасность процессов микроэлектроники и нанотехнологий, в том числе безопасность производственных процессов в «чистых помещениях» высокотехнологичных производств. Однако полученные знания можно применить для обеспечения безопасности в любой отрасли.
В рамках обучения студенты посещают практические занятия, которые проводятся в учебно-исследовательском комплексе Института ПМТ, оснащённом 18 современными лабораторными стендами с применением новейших информационных технологий. Комплекс используется для проведения экспериментов и научных исследований в области техносферной безопасности, реализации опытных разработок.
Сферы профессиональной деятельности выпускников:
Государственный инспектор федерального государственного экологического надзора
Специалист по экологическому / производственному мониторингу
Инженер-технолог по водоподготовке
Эколог, инженер-эколог, инженер по охране окружающей среды
Специалист по охране труда
- 28.03.03 «Наноматериалы» по профилю «Инженерия наноматериалов». Форма обучения — очная. Количество бюджетных мест в 2025 г. — 25 вступительные испытания — математика, физика/химия (1 на выбор), русский язык.
Наноиндустрия — молодая, но быстро растущая отрасль. Нанотехнологии активно внедряются в современную электронику: появились носимые электронные устройства, самоочищающиеся покрытия, энергоемкие безопасные аккумуляторы, композиты, «умные материалы» и другие инновационные продукты.
Бакалавры, окончившие это направление, умеют пользоваться современным технологическим и аналитическим оборудованием для создания и диагностики наноматериалов, разрабатывать технологические процессы создания электронных устройств, в том числе, с применением наноматериалов, осуществлять контроль характеристик электронных устройств на основе наноматериалов, пользоваться специализированным программным обеспечением в исследованиях и разработках, проводить научный анализ.
Сферы профессиональной деятельности выпускников:
Инженер по измерениям параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур
Инженер по качеству / по разработке наноструктурированных покрытий и материалов
Инженер по метрологии в области метрологического обеспечения разработки, производства и испытаний нанотехнологической продукции
Инженер производства приборов фотоники, солнечных фотопреобразователей на основе наноструктурированных материалов
Инженер-проектировщик фотошаблонов для производства наносистем (включая наносенсорику и интегральные схемы)
Специалист по проектному управлению в области разработки и постановки производства полупроводниковых приборов и систем с использованием нанотехнологий
Специалист по испытаниям инновационной продукции наноиндустрии
В магистратуре Институт ПМТ также предлагает широкий выбор направлений. Так, в рамках направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» с этого года стартует новая программа «Материалы и технологии микро- и наноэлектроники», включающая в себя большой блок дисциплин по выбору: это позволит магистрантам построить собственный образовательный трек наряду с изучением основных дисциплин о современных технологиях микро- и наноэлектроники, методах моделирования свойств материалов и разработке технологических процессов разного уровня.
В рамках направления 28.04.03 «Наноматериалы» Институт ПМТ предлагает две программы. На программе «Инженерия наноматериалов для сенсорики» магистранты углубляют свои навыки в области синтеза, разработки и использования наноматериалов в сенсорике — перспективной и актуальной научной области. А программа «Синхротронное излучение в технологии наноматериалов» готовит специалистов для дальнейшей работы на синхротронном источнике ТНК Зеленоград Курчатовского института. В 2025 году состоялся первый выпуск магистров по этой программе, и Курчатовский институт впервые принимает студентов на целевое обучение — это отличная возможность построить карьеру в Курчатовском институте.
Третье направление, 20.04.01 «Техносферная безопасность», специализируется в сфере обеспечения техносферной безопасности на предприятиях микроэлектронной промышленности. Эта специализация жизненно необходима для достижения технологического суверенитета России в сфере производства объектов микро- и наноэлектроники, а также в фармакологии, медицине и многих других производствах с повышенными требованиями к чистоте производственных помещений.
Магистранты Института ПМТ учатся по вечерам и имеют возможность совмещать учёбу, работу и практику. Для поступления на программы магистратуры необходимо пройти вступительное испытание в формате собеседования с руководителями магистерских программ, в рамках которого будут вопросы как на проверку знаний, так и о планах поступающих на работу в рамках обучения в магистратуре. Можно получить дополнительные баллы, предоставив индивидуальные достижения: красный диплом, публикации, патенты, победы в профессиональных конкурсах по профилю программы. Отдельно оценивается наличие у студентов письма о предоставлении места практики от предприятия-партнёра Института ПМТ.
Контакты приёмной комиссии МИЭТ
Сайт: abiturient.ru
Телефоны: 8-499-729-75-04, 8-499-710-22-13, 8-800-600-56-89
Электронная почта: abit@miee.ru
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, строение 2.
Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2025» и в телеграм-канале.
Дальнейшее обучение и профессиональную деятельность можно продолжить в аспирантуре. Свою работу в аспирантуре выпускники института продолжают по одной из специальностей: 2.2.3 Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники; 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы; 2.2.8 Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.