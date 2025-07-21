Три перспективных направления подготовки

22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» по профилю «Технология материалов микроэлектроники» . Количество бюджетных мест в 2025 г. — 25. Форма обучения — очная. Вступительные испытания — математика, химия/физика/информатика (1 на выбор), русский язык

Сейчас как никогда актуальна задача запуска новых технологических линеек производства электроники в России. И нужны специалисты, понимающие, какие физические и химические принципы заложены в основу процессов создания микросхем и приборов, как можно улучшить их характеристики за счёт применения новых материалов, как проконтролировать качество на каждом этапе производства и оптимизировать производственные процессы. Именно таких специалистов готовят на направлении «Материаловедение и технология материалов». Программа разработана в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» и позволяет получить базовое образование в области технологии новых материалов высокого качества и чистоты с углублённым изучением особенностей создания и исследования их свойств. В 2024 году МИЭТ стал победителем проекта благодаря активному взаимодействию с партнёрами-работодателями в сфере технологий микроэлектроники.

В процессе обучения студенты выполняют практические задачи с применением методов математического анализа и статистики, автоматизированной обработки данных. При этом образовательная программа предусматривает возможность выбрать, какую из специальных дисциплин будет изучать студент. Таким образом, есть возможность выбрать инженерный трек: с физическим, химическим или математическим уклоном.

«Студенты научатся моделировать физические и химические процессы, прогнозировать химические превращения и свойства получаемых материалов, планировать технологические процессы, анализировать данные с различных стадий производства, разрабатывать и внедрять в производство новые технологии», — рассказывает Иван Петухов , старший преподаватель Института перспективных материалов и технологий .

Сферы профессиональной деятельности выпускников:

Инженер-технолог (микроэлектроника, радиотехника, фотоника)

Химик-технолог

Научный сотрудник в областях: науки о материалах, электроника, энергетика

Разработчик технологических процессов

Гальваник

Метролог и др.





20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Инженерная защита окружающей среды» . Количество бюджетных мест в 2025 г. — 25. Форма обучения — очная. Вступительные испытания — математика, химия/физика/информатика (1 на выбор), русский язык.

Сейчас в России и в мире активно строятся и расширяются предприятия по производству микроэлектроники, и, как следствие, возрастает спрос на специалистов, обеспечивающих экологическую безопасность технологий и материалов на всех этапах их жизненного цикла, включая формирование концепции, исследования, пилотную разработку, производство, применение, прогнозирование, предупреждение аварийных ситуаций, вывод из эксплуатации, утилизацию. И именно в МИЭТе изучают техносферную безопасность процессов микроэлектроники и нанотехнологий, в том числе безопасность производственных процессов в «чистых помещениях» высокотехнологичных производств. Однако полученные знания можно применить для обеспечения безопасности в любой отрасли.

В рамках обучения студенты посещают практические занятия, которые проводятся в учебно-исследовательском комплексе Института ПМТ, оснащённом 18 современными лабораторными стендами с применением новейших информационных технологий. Комплекс используется для проведения экспериментов и научных исследований в области техносферной безопасности, реализации опытных разработок.

Сферы профессиональной деятельности выпускников:

Государственный инспектор федерального государственного экологического надзора

Специалист по экологическому / производственному мониторингу

Инженер-технолог по водоподготовке

Эколог, инженер-эколог, инженер по охране окружающей среды

Специалист по охране труда





28.03.03 «Наноматериалы» по профилю «Инженерия наноматериалов» . Форма обучения — очная. Количество бюджетных мест в 2025 г. — 25 вступительные испытания — математика, физика/химия (1 на выбор), русский язык.

Наноиндустрия — молодая, но быстро растущая отрасль. Нанотехнологии активно внедряются в современную электронику: появились носимые электронные устройства, самоочищающиеся покрытия, энергоемкие безопасные аккумуляторы, композиты, «умные материалы» и другие инновационные продукты.

Бакалавры, окончившие это направление, умеют пользоваться современным технологическим и аналитическим оборудованием для создания и диагностики наноматериалов, разрабатывать технологические процессы создания электронных устройств, в том числе, с применением наноматериалов, осуществлять контроль характеристик электронных устройств на основе наноматериалов, пользоваться специализированным программным обеспечением в исследованиях и разработках, проводить научный анализ.

Сферы профессиональной деятельности выпускников: