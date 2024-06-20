Институт микроприборов и систем управления им. Л.Н. Преснухина НИУ МИЭТ — это центр инноваций и передовых технологий, готовящий высококвалифицированных инженеров для радиоэлектронной промышленности.
Обучение в Институте делится на две части: первые два года вы получаете прочную базу в естественнонаучных дисциплинах, а затем переходите к специализированным профессиональным курсам, охватывающим все этапы разработки современной радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, микропроцессорных систем и систем управления, в том числе в интересах электронного машиностроения.
Большинство преподавателей Института активно работает в индустрии, что обеспечивает обучение студентов под руководством настоящих экспертов своего дела. Таким образом, образовательные программы Института МПСУ создаются инженерами для будущих инженеров, гарантируя обучающимся актуальные знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в высокотехнологичной сфере радиоэлектроники.
Подробнее об Институте микроприборов и систем управления им. Л.Н. Преснухина НИУ МИЭТ, образовательных траекториях, научной деятельности студентов и дополнительных возможностях для бакалавров и магистрантов рассказывает к.т.н., заместитель директора по образовательной деятельности, доцент Института МПСУ Дмитрий Калеев.
Институт МПСУ постоянно развивается, мы следим за новыми трендами и в науке, и в образовании, и все это направлено на обеспечение студентов самыми актуальными компетенциями в нашей области. Мы регулярно обновляем материалы образовательных программ как в содержательной части дисциплин, так и в учебных планах в целом. Этот процесс идет при активном участии наших индустриальных партнеров и достигается различными способами: в ходе ведения совместных и заказных научно-исследовательских работ, при прохождении практик студентами на предприятиях отрасли и при проведении вне образовательных профильных мероприятий, таких как технологические соревнования и хакатоны.
За последний год мы провели уже V Всероссийские соревнования «Радиофест» и третий хакатон SoC Design Challenge. Эти мероприятия стали не только площадкой для демонстрации наших достижений, но и инструментом для понимания направлений развития как для студентов, так и для преподавателей. Таким образом, мы не только обеспечиваем обновление и развитие образовательного процесса, но и создаем условия для постоянного роста и совершенствования как студентов, так и преподавателей.
Инженерный хакатон SoC Design Challenge (совместное мероприятие МИЭТ и компании YADRO)
Кроме того, в этом году магистранты совместной образовательной программы НИУ МИЭТ и компании YADRO под руководством команды молодежной научно-исследовательской лаборатории энергоэффективных систем на кристалле (НИЛ ЭСК) и специалистов компании разработали учебный прототип микроконтроллера на базе процессорного ядра SCR1. Образец был произведен на заводе АО «Микрон» с использованием технологии 180 нм и MPW-сервиса (Multi-Project Wafer), оператором которого является НИУ МИЭТ. Новая разработка предназначена для использования во встраиваемых системах, носимой электронике и IoT.
В Институте микроприборов и систем управления (МПСУ) предлагаются три основных направления подготовки, каждое из которых обладает своей уникальностью и ценностью для современной электронной промышленности.
- 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». На этом направлении мы готовим будущих разработчиков встраиваемых систем и вычислительной техники. Студенты получают знания в области прикладного и системного программирования, проектирования RTL-описаний микропроцессорной техники, разработки схемотехники, создания печатных плат и самих вычислительных систем. Уникальность этого направления заключается в его широте: от программного обеспечения до аппаратной реализации, охватывая весь цикл создания современных вычислительных устройств.
Количество бюджетных мест: 80 очно/5 очно-заочно.
Вступительные испытания: Русский язык, Математика, Физика или Информатика и ИКТ.
- 11.03.01 «Радиотехника». Специалисты, обучающиеся по этому направлению, осваивают сквозной цикл разработки радиоинформационных систем: расчёт, математическое моделирование, проектирование и испытания готового изделия. Уникальность данного направления заключается в его фокусе на современные радиотехнические технологии, без которых невозможно решать насущные проблемы технического развития общества, например, к таким задачам относится обеспечение всех территорий высокоскоростным беспроводным доступом в интернет посредством низкоорбитальной группировки малых космических аппаратов.
Количество бюджетных мест: 56.
Вступительные испытания: Русский язык, Математика, Физика или Информатика и ИКТ.
- 27.03.04 «Управление в технических системах». Это направление готовит специалистов по автоматизации систем управления различного назначения. Область применения включает робототехнические системы, АСУТП, электронное машиностроение и пр. Уникальность этого направления в том, что оно сочетает в себе теоретические знания и практические навыки по разработке и внедрению автоматизированных систем, что востребовано в различных отраслях промышленности.
Количество бюджетных мест: 49.
Вступительные испытания: Русский язык, Математика, Физика или Информатика и ИКТ.
Вне зависимости от выбранного направления подготовки успешное освоение образовательной программы в Институте МПСУ делает студента востребованным инженером и, скорее всего, уже трудоустроенным специалистом к моменту завершения обучения.
Институт микроприборов и систем управления включает в себя ряд научно-инновационных подразделений, таких как Научно-исследовательский институт вычислительных средств и систем управления, Центр компетенций по сквозному проектированию информационно-управляющих и радиотехнических систем, а также молодежная научно-исследовательская лаборатория «Энергоэффективные системы на кристалле». В этих лабораториях проводятся исследования и реализуются все этапы проектирования и внедрения различных систем управления, радиосистем и систем связи, встраиваемых систем, сложных функциональных блоков и систем на кристалле. Работа этих подразделений осуществляется в интересах индустриальных партнеров МИЭТа и обеспечивает практико-ориентированный подход в обучении студентов.
Мы активно вовлекаем студентов МИЭТа в исследовательскую и инженерную деятельность. После успешного выполнения тестовых заданий и по результатам отличной учебы обучающиеся приглашаются на оплачиваемую стажировку в наших лабораториях. Мы советуем студентам приступать к стажировке после завершения второго курса обучения, когда начинаются профессиональные дисциплины. Еще одним из преимуществ прохождения стажировок в Институте МПСУ является возможность участия в профильных конференциях под руководством ведущих инженеров и научных сотрудников, что отлично подготавливает к написанию и защите выпускной квалификационной работы.
Актуальную информацию о программах магистратуры можно посмотреть тут. Но есть приятный бонус, который дает магистрантам возможность для расширения образовательной траектории.
Институт МПСУ играет важную роль в деятельности Передовой инженерной школы «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы» (ПИШ) МИЭТ. Наше участие базируется на работе двух новых научно-исследовательских лабораторий. Это НИЛ «Системы управления технологическим оборудованием», в рамках которой будут проводиться исследования в сфере автоматизации функций контроля и управления технологическим оборудованием, разработка программируемых логических контроллеров и реализация алгоритмов управления технологическим процессом; а также НИЛ «Сложно-функциональные блоки и библиотеки», где мы занимаемся разработкой СФ-блоков и систем на кристалле на базе открытой микропроцессорной архитектуры RISC-V, а также аппаратным ускорением функциональной верификации СБИС.
Помимо этого, в рамках ПИШ и при участии индустриальных партнеров мы активно работаем над созданием новых образовательных пространств. Эти пространства представляют собой уникальные образовательные площадки, где студенты и инженеры ПИШ будут решать актуальные задачи, такие как: проектирование систем управления для электронного машиностроение, разработка нейро-ускорителей и других сложно-функциональных блоков современных систем на кристалле.
Кроме того, мы разработали и запускаем с этого года новую магистерскую программу «Вычислительные системы и электронная компонентная база». Эта программа направлена на освоение компетенций в области применения открытого маршрута проектирования систем на кристалле и адаптации их под отечественное производство. Образовательная программа реализуется по трем трекам: RTL-проектирование, верификация цифрового дизайна и топологическое проектирование.
Сайт: abiturient.ru
Телефоны: +7 (499) 729-75-04, +7 (499) 710-22-13, +7 (800) 600-56-89
Электронная почта: abit@miee.ru
Адрес: 124498, Москва, Зеленоград, площадь Шокина, дом 1 строение 2.
Следить за приемной кампанией удобно на сайте www.abiturient.ru, а также в группе ВКонтакте «Абитуриент МИЭТ 2024» и в телеграм-канале.