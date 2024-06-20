Институт микроприборов и систем управления им. Л.Н. Преснухина НИУ МИЭТ — это центр инноваций и передовых технологий, готовящий высококвалифицированных инженеров для радиоэлектронной промышленности.

Обучение в Институте делится на две части: первые два года вы получаете прочную базу в естественнонаучных дисциплинах, а затем переходите к специализированным профессиональным курсам, охватывающим все этапы разработки современной радиоэлектронной аппаратуры, вычислительной техники, микропроцессорных систем и систем управления, в том числе в интересах электронного машиностроения.

Большинство преподавателей Института активно работает в индустрии, что обеспечивает обучение студентов под руководством настоящих экспертов своего дела. Таким образом, образовательные программы Института МПСУ создаются инженерами для будущих инженеров, гарантируя обучающимся актуальные знания и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в высокотехнологичной сфере радиоэлектроники.

Подробнее об Институте микроприборов и систем управления им. Л.Н. Преснухина НИУ МИЭТ, образовательных траекториях, научной деятельности студентов и дополнительных возможностях для бакалавров и магистрантов рассказывает к.т.н., заместитель директора по образовательной деятельности, доцент Института МПСУ Дмитрий Калеев.