Три образовательные траектории

Особенностью образовательных программ в Институте ИнЭл является сочетание фундаментальной подготовки и системы курсов по выбору, сформированных исходя из запросов и потребностей предприятий-заказчиков. Студенты в рамках обучения работают над проектами в передовых российских компаниях, проектируют электронную компонентную базу и системы на её основе, ведут работу над научными проектами в ведущих научно-исследовательских институтах и лабораториях.

Традиционно на направлении 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника » большое внимание уделяется изучению физики: как общей на первых курсах, так и специальных её разделов на старших. На втором курсе обучения возможен выбор одного из трёх профилей:

«Квантовые приборы и наноэлектроника» — подготовка в области квантовых технологий, которые востребованы в высокотехнологичных отраслях, криптографии и системах искусственного интеллекта. Студенты получают навыки проектирования электронных устройств и интегральных схем, приборов квантовой электроники и фотоники.

Для кого: для тех, кто хочет работать на переднем крае науки — квантовые процессоры и квантовые вычисления, молекулярная электроника, наноэлектроника.

Карьера: исследователь в академических учреждениях, высокотехнологичных стартапах.

«Интегральная электроника и наноэлектроника» — изучение методов проектирования элементной базы интегральной электроники, средств моделирования приборов и систем, технологии их проектирования, а также «элементной базы на новых физических принципах. Выпускники востребованы на предприятиях электронной промышленности, ориентированных как на производство, так и на проектирование элементной базы.

Для кого: для тех, кому интересно кристальное полупроводниковое производство чипов, работа в «чистых комнатах», проектирование PDK (Process Design Kit) и ASIC, физика и технологические процессы полупроводниковых приборов.

Карьера: технолог на отечественных фабриках, инженер по оборудованию, разработчик библиотек технологических процессов и проектировщик SoC (System-on-Chip).

«Автоматизированное проектирование изделий наноэлектроники» готовит и специалистов по автоматизации проектирования интегральных схем (ASIC) и систем на кристалле (System-on-Chip, SoC) с использованием отечественных и зарубежных САПР. Изучаемые дисциплины предполагают подготовку как прикладных программистов с навыками использования нескольких языков программирования, так и специалистов в области проектирования конечных устройств (интегральных схем, ИС) и их составных частей (СФ (сложнофункциональных)-блоков), востребованных в отечественных и зарубежных дизайн-центрах.

Для кого: для тех, кому нравится разработка микросхем, работа с САПР, работа со специализированными языками (SystemVerilog/VHDL).

Карьера: инженер-схемотехник, инженер-тополог, разработчик цифровых/аналоговых микросхем.