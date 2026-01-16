InQuiz приглашает на квиз для новичков 16.01.2026 Реклама ИП Оводов А.И. ИНН:504416335456 erid:2Vtzqwta6PM

Никогда не играли в квизы? Самое время начать! В среду, 21 января, в 20:00 в ресторане «Диканька» состоится игра формата [LITE] — простой квиз обо всём на свете, где не будет сложных механик и душных вопросов.

Игру организует проект InQuiz — квизовая франшиза, основанная в Зеленограде и уже открывшая свои филиалы в нескольких российских городах.

InQuiz — это:

• Интересные и понятные вопросы
• Потрясающая уютная атмосфера
• Крутые призы и подарки
• Профессиональные фотографии всем и каждому

В команде может быть от 2 до 10 взрослых игроков, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).

Регистрация на квиз, а также подробная информация об игре и о проекте доступна на сайте: https://inquiz.org/zlg-schedule

