Никогда не играли в квизы? Самое время начать! В среду, 21 января, в 20:00 в ресторане «Диканька» состоится игра формата [LITE] — простой квиз обо всём на свете, где не будет сложных механик и душных вопросов.
Игру организует проект InQuiz — квизовая франшиза, основанная в Зеленограде и уже открывшая свои филиалы в нескольких российских городах.
InQuiz — это:
• Интересные и понятные вопросы
• Потрясающая уютная атмосфера
• Крутые призы и подарки
• Профессиональные фотографии всем и каждому
В команде может быть от 2 до 10 взрослых игроков, а стоимость участия составит 600 рублей за игрока (дети до 14 лет играют бесплатно).
Регистрация на квиз, а также подробная информация об игре и о проекте доступна на сайте: https://inquiz.org/zlg-schedule
Двухдневный рождественский фестиваль «Вертеп» — с колядками, народной драмой и театром теней Новости
Автобусы из Менделеево и Клина теперь будут ехать до метро «Ховрино». На них можно уехать из Зеленограда Новости
Главы управ возобновили открытые обходы территорий, где можно напрямую задать им вопрос и указать на проблему Новости
Стройка новой дороги между улицами Лётчицы Тарасовой и 1 Мая почти перекрыла проход пешеходов Новости
Детский Баскетбольный клуб «Апельсин» ведет набор девочек и мальчиков 2017—2019 год рождения в группу спортивной подготовки! Реклама
В 22-м микрорайоне Зеленограда открылось новое пространство для отдыха — семейная кофейня «Здрасте» Реклама
В «Жилищнике» снова пробуют ИИ — теперь для разбора обращений. Два года назад попытка не удалась Новости
Запрет парковки в сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами вступил в силу Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама