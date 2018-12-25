Что это? Вы часто стали слышать хруст и скрип при ходьбе или резких движениях, но не понимаете: серьёзно это или нет? Вместе с врачом-рентгенологом «МРТ Эксперт» Зеленоград Кристиной Вадимовной Орловой выясняем причины развития заболеваний суставов.
— Кристина Вадимовна, насколько остро сейчас стоит проблема с заболеванием суставов? Как часто к вам обращаются с таким недугом?
Довольно часто, до 5-10 пациентов ежедневно. Особенно много людей обращаются в зимнее время года, когда открывается сезон лыжных видов спорта.
— А с чем может быть связано возникновение этих заболеваний? Какие самые распространенные причины?
В основном, это касается спортсменов или наоборот — тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, а также пациентов пожилого возраста. Все наши суставы имеют «срок годности», поэтому профессиональные спортсмены, люди с лишним весом, сахарным диабетом чаще страдают артрозами. Пациенты с определенными аутоиммунными болезнями и некоторыми генетическими предрасположенностями, а также перенесшие определенные виды инфекционных заболеваний составляют группу риска по ревматоидному артриту.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о признаках заболеваний суставов на ранней стадии.
Это дискомфорт, боль в области суставов, ограничения или затруднения движений, проблема при подъёме и спуске по лестнице, локальное повышение температуры и покраснение кожи над суставом.
— А кто чаще всего находится под прицелом данного заболевания: молодые или пожилые?
Пожилые, так как артроз является самой распространенной болезнью, которая развивается именно с возрастом.
— С какими патологиями чаще всего сталкивается молодёжь?
Чаще всего это травмы коленных суставов, а именно менисков и связок. В основном это происходит из-за определённых сезонных видов спорта, таких как лыжи, коньки, сноуборд. Также причиной может стать нерациональная физическая нагрузка.
— Скажите, а может быть существует некая статистика, кто чаще обращается к врачам по причине заболеваний суставов: женщины или мужчины?
В пожилом возрасте женщины чаще обращаются к врачу по причине деформирующего остеоартроза. А мужчины больше страдают болезнями суставов в молодости, что чаще всего связано со спортом и тяжёлыми физическими нагрузками.
— В Интернете появляется много вопросов на тему артрита и артроза, а точнее их различий. Расскажите, чем же они отличаются? Помогите читателям разобраться
Артроз — это заболевание, при котором с возрастом начинает истончаться суставной хрящ, уменьшается ширина суставной щели, постепенно прогрессируют изменения гиалинового хряща. Данный процесс может завершиться полным исчезновением хряща на некотором протяжении и обнажением подлежащей кости. Последняя реагирует на гибель хрящевого покрытия уплотнением (склерозом) субхондральной зоны, появлением остеофитов — избыточным разрастанием кости по периферии (так называемые «шипы»), деформацией.
Артрит — это воспалительное заболевание синовиальной оболочки. Чаще всего причины аутоиммунные — собственный организм начинает вырабатывать антитела на свои же клетки. Для ревматоидного артрита характерен острый воспалительный процесс, при котором, из-за аутоиммунного воспаления, формируется панус — грануляционная ткань, происходящая из воспаленной синовиальной оболочки. Он интенсивно растет, прорастает в хрящ и разрушает его с помощью ряда ферментов. Затем формируются эрозии костей и развивается выраженный отек трабекулярной костной ткани и периартикулярных мягких тканей.
Также выделяют посттравматические артриты.
— Значит, для этих заболеваний применяются различные схемы лечения? Чем они отличаются?
Артроз лечится хондропротекторами — группа препаратов, направленная на поддержание, питание и регенерацию хряща. А артриты — нестероидными противовоспалительными средствами. При обострении ревматоидного артрита приходится применять гормональные препараты (кортикостероиды).
— Скажите, всегда ли боль в суставах — это признак заболевания самих суставов?
Не всегда. Говоря про сустав, мы подразумеваем конгруэнтные суставные поверхности, состоящие из смежных костей, суставного хряща, связочного аппарата и вспомогательных структур. Боли могут быть связаны с их патологиями или переломами костей, которые можно пропустить при рентгенографии.
— Существует ли «золотой стандарт» в диагностике заболеваний суставов? Какие исследования являются обязательными для выявления подобных проблем?
МРТ- отличный метод для диагностики патологических изменений суставов. Кроме магнитно-резонансной томографии никакие другие способы не дают столь четкой визуализации суставного хряща, менисков и связок.
Если мы говорим про остеонекроз (тяжело диагностируемое на первичных этапах заболевание, приводящее к стойкой инвалидизации), при выполнении МРТ суставов можно выявить болезнь уже на самой ранней стадии — костного отека.
— Многие не обращают должного внимания на признаки болезней суставов — такова наша психология — тянуть до конца. Но какой опасности они себя подвергают? Чем грозит бездействие в этом случае?
В первую очередь, это остеонекроз. Чаще развивается у спортсменов, принимающих стероиды, на фоне которых у них тромбируется артерия, питающая кость. Есть различные методики лечения данного заболевания, однако, для сохранения трудоспособности, необходимо начать терапию на ранней стадии. В запущенных случаях ревматоидного артрита, его симптомы, а именно выраженный болевой синдром, можно лишь купировать медикаментозно, полного выздоровления добиться невозможно.
— Скажите, что нужно делать человеку, который заметил у себя признаки заболевания суставов. Куда ему следует обратиться?
В первую очередь к ортопеду-травматологу, который направит пациента на МРТ. Далее мы даем рекомендации, к какому профильному специалисту вам следует обратиться.
Беседовала: Елизавета Родионова
«МРТ Эксперт» Зеленоград (рядом с центральным входом в «Ангстрем»)
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Орлова Кристина Вадимовна
Выпускница Тверской государственной медицинской академии 2011 года по направлению «Педиатрия».
С 2011 по 2013 год прошла ординатуру поспециальности хирургия, а в 2016 году — профессиональную переподготовку по специальности «Рентгенология».
В настоящий момент врач-рентгенолог в «МРТ Эксперт» Зеленоград
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