— Кристина Вадимовна, насколько остро сейчас стоит проблема с заболеванием суставов? Как часто к вам обращаются с таким недугом?

Довольно часто, до 5-10 пациентов ежедневно. Особенно много людей обращаются в зимнее время года, когда открывается сезон лыжных видов спорта.

— А с чем может быть связано возникновение этих заболеваний? Какие самые распространенные причины?

В основном, это касается спортсменов или наоборот — тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни, а также пациентов пожилого возраста. Все наши суставы имеют «срок годности», поэтому профессиональные спортсмены, люди с лишним весом, сахарным диабетом чаще страдают артрозами. Пациенты с определенными аутоиммунными болезнями и некоторыми генетическими предрасположенностями, а также перенесшие определенные виды инфекционных заболеваний составляют группу риска по ревматоидному артриту.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о признаках заболеваний суставов на ранней стадии.

Это дискомфорт, боль в области суставов, ограничения или затруднения движений, проблема при подъёме и спуске по лестнице, локальное повышение температуры и покраснение кожи над суставом.

— А кто чаще всего находится под прицелом данного заболевания: молодые или пожилые?

Пожилые, так как артроз является самой распространенной болезнью, которая развивается именно с возрастом.

— С какими патологиями чаще всего сталкивается молодёжь?

Чаще всего это травмы коленных суставов, а именно менисков и связок. В основном это происходит из-за определённых сезонных видов спорта, таких как лыжи, коньки, сноуборд. Также причиной может стать нерациональная физическая нагрузка.

— Скажите, а может быть существует некая статистика, кто чаще обращается к врачам по причине заболеваний суставов: женщины или мужчины?

В пожилом возрасте женщины чаще обращаются к врачу по причине деформирующего остеоартроза. А мужчины больше страдают болезнями суставов в молодости, что чаще всего связано со спортом и тяжёлыми физическими нагрузками.