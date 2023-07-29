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Поликлиники в 20-м микрорайоне и на Каштановой аллее тоже капитально отремонтируют. А к ноябрю доделают те, которые ремонтируют сейчас Новости
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Для строительства прямого съезда с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево нужны усилия чиновников Подмосковья и деньги Москвы Истории
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