Государственная детская хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от 3,5 лет в группы по направлениям классической хореографии и исполнительского мастерства.
Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление на выбранную программу обучения и пройти испытательный курс.
За время испытательного курса ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.
Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.
Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».
- Классический танец
- Народно-сценический танец
- Модерн-танец
- История искусств
- Теория музыки
Для самых маленьких детей ведутся занятия по раннему общеэстетическому развитию.
- Музыкальное движение
- Ритмика
- Гимнастика
- Детский театр
- Театральная пластика
Факультативное отделение включает вокальную и театральную мастерскую, индивидуальные уроки по классу фортепиано и вокал.
Запись и более подробная информация по тел.: +7 (495) 944-66-22 или на сайте
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