В России сейчас не хватает SMM-специалистов. Где есть дефицит кадров, есть и предложение: за последний год зарплаты сммщиков выросли на 24%, есть вакансии с предложением 200 000 рублей в месяц — это больше, чем получают в среднем финансисты, юристы и экономисты. Теперь освоить эту профессию можно в НИУ МИЭТ.

Обучать профессии должны те, кто знает всю соль специальности, поэтому на курсе по SMM и цифровым коммуникациям вас ждут практикующие SMM-специалисты, программисты, маркетологи, таргетологи и другие представители отрасли.

Что вы изучите:

основные инструменты digital-маркетинга и технологию формирования бренда в цифровой среде

электронную коммерцию

цифровые коммуникации и SMM

программирование

таргетинг, СЕО, безопасность.

Кроме того, вас ждёт очный интенсив, целый блок лекций по «мягким навыкам», практика и кейс-чемпионат. Каждую группу участников курирует специалист, которому можно задать любой вопрос по курсу. Все материалы после обучения остаются в вашем распоряжении — лекции высылаются в записи, а дополнительные материалы отправляются в телеграм-канал курса.