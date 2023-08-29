Хочешь обучиться новой профессии онлайн? Стань дипломированным SMM-специалистом в НИУ МИЭТ 29.08.2023 Реклама

Готовы получить новую профессию? НИУ МИЭТ поможет: записывайтесь на онлайн-программу профессиональной переподготовки по SMM и цифровым коммуникациям. Обучение начнётся уже 18 сентября и продлится 9 месяцев. По итогам курса вы получите диплом государственного образца и, конечно, опыт и новые навыки в сфере SMM.

В России сейчас не хватает SMM-специалистов. Где есть дефицит кадров, есть и предложение: за последний год зарплаты сммщиков выросли на 24%, есть вакансии с предложением 200 000 рублей в месяц — это больше, чем получают в среднем финансисты, юристы и экономисты. Теперь освоить эту профессию можно в НИУ МИЭТ.

Обучать профессии должны те, кто знает всю соль специальности, поэтому на курсе по SMM и цифровым коммуникациям вас ждут практикующие SMM-специалисты, программисты, маркетологи, таргетологи и другие представители отрасли.

Что вы изучите:

  • основные инструменты digital-маркетинга и технологию формирования бренда в цифровой среде
  • электронную коммерцию
  • цифровые коммуникации и SMM
  • программирование
  • таргетинг, СЕО, безопасность.

Кроме того, вас ждёт очный интенсив, целый блок лекций по «мягким навыкам», практика и кейс-чемпионат. Каждую группу участников курирует специалист, которому можно задать любой вопрос по курсу. Все материалы после обучения остаются в вашем распоряжении — лекции высылаются в записи, а дополнительные материалы отправляются в телеграм-канал курса.

Стоимость курса составит 73 000 рублей, а для членов Ассоциации выпускников МИЭТа курс доступен со скидкой 30% - 49 990 рублей.

Регистрируйтесь по ссылке и успейте занять своё место на курсе. НИУ МИЭТ ждёт вас!

Метки:
профессиональное образование, дистанционное обучение, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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