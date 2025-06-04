Дорогие друзья!
В сети автотехцентров «Грин-Авто» действует клуб привилегий #greenauto — специальная программа для тех, кто ценит комфорт и выгодные условия обслуживания!
Ваши преимущества в клубе #greenauto:
- Скидка 10% на все работы и запчасти
- Бесплатный эвакуатор до автотехцентра (Зеленоград, Андреевка,Голубое, Жилино)
- Такси до дома при оставлении авто на ремонт (Зеленоград, Андреевка, Голубое, Жилино)
- Бесплатный кофе в зоне ожидания во время ремонта/ТО
Как вступить в клуб?
- Получите фирменную наклейку #greenauto в любом филиале «Грин-Авто»;
- Наклейте её на свой автомобиль;
- При посещении сервиса сообщите мастеру-приёмщику о наклейке — и получайте выгоду!
Условия акции:
- Эвакуатор и такси — в пределах Зеленограда, Андреевки, Голубого, Жилино;
- Один кофе в рамках одного визита/ремонта;
- Наклейка должна быть заметно размещена на автомобиле;
- Клуб привилегий действует только для легковых автомобилей физических лиц.
Приезжайте в «Грин-Авто»:
Зеленоград, пр-т Генерала Алексеева, 7
Телефон: +7 (926) 934-80-00
Пятницкое шоссе, поселок Жилино, 2м/1
Телефон: +7 (926) 157-80-00
Работаем каждый день с 9:00 до 20:00
Сайт: green-auto.ru
Станьте частью клуба привилегий #greenauto — обсуживайтесь с комфортом и выгодой!
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