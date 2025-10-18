Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» 18.10.2025 Реклама ООО «ПЦ БЕЗМЕНОВ» ИНН:3327136100 erid:2VtzqxNYqRY

В прошлом году зеленоградская студия эстрадно-джазового вокала «Триумф» показала премьеру — музыкальный спектакль «Кошки». И удивила высоким профессионализмом, музыкальностью, суперзвуком и актёрским мастерством участников студии. Зрители буквально потребовали продолжения. Вторую часть «Кошек» и одновременно новую музыкальную пьесу-фэнтези представят 8 ноября. Билеты уже в продаже. «Триумф» снова удивит — это точно!

Приоткроем тайны второй премьеры, но сначала напомним о первой. Наши «Кошки» никак не связаны с известным бродвейским мюзиклом. Это не шоу и не мюзикл, а полноценно выстроенное сюжетное действие. С красивой музыкой и красивыми голосами, костюмами, светом, классными аранжировками и живым звуком. Вокальные номера и инструментальные связки решены в разных стилях — рок, джаз, эстрада.

Герои спектакля — коты и кошки, каждый со своими характерами и судьбами, живущие в наполненном приключениями и опасностями кошачьем городе. Бродяжка Марибета, Пират, Шумахер, Карма, Нора, Пьеро и другие, один другого интереснее. В спектакле были задействованы все разновозрастные воспитанники студии «Триумф», их преподаватели, а также ансамбль эстрадного танца «Галас» и театр танца «Крылья». И, конечно, сам создатель и руководитель «Триумфа», доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, блестящий вокалист Вадим Безменов.

Премьера стала, без преувеличения, местной сенсацией. Студия «Триумф» начала работать в Зеленограде всего три года назад, в ней занимаются в основном дети и молодежь. Подготовить и поставить полноценный, эффектный спектакль за столь короткий срок — это говорит о многом, и прежде всего о профессионализме, влюблённости в своё дело и большом творческом потенциале.

Первые «Кошки» были романтичной историей, иногда грустной, иногда веселой — и в любом случае артистичной и музыкальной. Вторая её часть обещает быть ещё интереснее. Зрителей волновала печальная судьба главной героини Бродяжки — кто видел первую постановку, тот плакал. Да, её возродят! «У кошек девять жизней, а значит, она вернётся. На то она и сказка, в которой добро побеждает зло, а свет тьму», — рассказала «Зеленоград.ру» режиссёр-постановщик спектакля, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства и театральный режиссёр Нонна Чхетиани.

Появится ли на сцене кот Пират в исполнении Вадима Безменова? Да! Зрители увидят и других персонажей из первой части «Кошек», но история будет иной. Предстоит настоящая схватка с Королем летучих мышей, чтобы спасти свой двор от вечного мрака. Сюжет увлекательный — но сохраним интригу до премьеры…

В спектакле участвует приглашённая профессиональная актриса театра Алексея Рыбникова, «VS Театра», «Eliz Театра», участница международной программы «Broadway Dreams-2018» Мария Наумова. И, конечно же, воспитанники и преподаватели студии «Триумф». Музыкальной частью занимаются Вадим Безменов, звукорежиссер Евгений Силенко, гитарист-мультиинструменталист Сергей Кузьминов. Как в первом случае, к работе над спектаклем привлекается команда серьезных профессионалов. Изюминка постановки — передовая технология пространственного звучания. Это нужно услышать собственными ушами, поскольку описать сложно. Будут и спецэффекты, и впечатляющие костюмы, и отличная музыка — и современные композиции в авторской обработке, и джазовые импровизации.

Ближе в премьере мы расскажем о новой постановки ещё больше — следите за нашими публикациями. Билеты можно забронировать уже сейчас и лучше поспешить — их количество ограничено.

