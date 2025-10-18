Герои спектакля — коты и кошки, каждый со своими характерами и судьбами, живущие в наполненном приключениями и опасностями кошачьем городе. Бродяжка Марибета, Пират, Шумахер, Карма, Нора, Пьеро и другие, один другого интереснее. В спектакле были задействованы все разновозрастные воспитанники студии «Триумф», их преподаватели, а также ансамбль эстрадного танца «Галас» и театр танца «Крылья». И, конечно, сам создатель и руководитель «Триумфа», доцент кафедры эстрадно-джазового пения Института современного искусства, блестящий вокалист Вадим Безменов.



Премьера стала, без преувеличения, местной сенсацией. Студия «Триумф» начала работать в Зеленограде всего три года назад, в ней занимаются в основном дети и молодежь. Подготовить и поставить полноценный, эффектный спектакль за столь короткий срок — это говорит о многом, и прежде всего о профессионализме, влюблённости в своё дело и большом творческом потенциале.