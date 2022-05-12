Городской летний клуб Kids Evolution приглашает детей от шести лет. В программе: спорт, бассейн, прогулки и походы, программирование, рисование и наука, кулинарные и творческие мастер-классы 12.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Городской летний клуб Kids Evolution ведет набор детей от шести лет на двухнедельные смены. В программе: спортивные занятия, программирование, рисование, занятие популярной наукой, кулинарные и творческие мастер-классы, прогулки и походы на природу, посещение бассейна по желанию.

Дети делятся на группы до десяти человек по возрасту: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет.

Клуб работает по будням с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00. Cмена длится две недели (десять рабочих дней). В каждой смене есть своя индивидуальная тематика. Дети будут объединены этим всю смену.

Стоимость смены — 21500 рублей (или 26000 рублей с бассейном). В стоимость входит:

  • трехразовое питание (завтрак, обед, полдник)
  • трансфер между местами пребывания — спортивный комплекс Космос, класс программирования Софтиум, бассейн Swim Shot
  • расходные материалы для занятий и мастер-классов

Записаться в клуб: по телефону 8-903-501-01-62 или через форму на сайте.

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