Городской летний клуб Kids Evolution ведет набор детей от шести лет на двухнедельные смены. В программе: спортивные занятия, программирование, рисование, занятие популярной наукой, кулинарные и творческие мастер-классы, прогулки и походы на природу, посещение бассейна по желанию.
Дети делятся на группы до десяти человек по возрасту: 6-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет.
Клуб работает по будням с понедельника по пятницу с 8:30 до 18:00. Cмена длится две недели (десять рабочих дней). В каждой смене есть своя индивидуальная тематика. Дети будут объединены этим всю смену.
Стоимость смены — 21500 рублей (или 26000 рублей с бассейном). В стоимость входит:
- трехразовое питание (завтрак, обед, полдник)
- трансфер между местами пребывания — спортивный комплекс Космос, класс программирования Софтиум, бассейн Swim Shot
- расходные материалы для занятий и мастер-классов
Записаться в клуб: по телефону 8-903-501-01-62 или через форму на сайте.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Молодые сосны погибли полностью — кто-то явно не хочет, чтобы там рос лес». В лесничестве подозревают, что причина недавнего пожара на границе с Зеленоградом — поджог Истории
Сопутствующий ущерб. Как «Жилищник» ломает асфальт на тротуаре, чтобы ремонтировать асфальт на дороге. А потом чинит всё за наш счёт Истории
«Зеленопарк» сохранил отдельные маршруты из Крюково и Голубого. Но увеличил интервал между автобусами Новости
Лодочные станции в Зеленограде и окрестностях. Сколько стоит прокат лодок, когда работают, как доехать Гид
Зеленоградским малышам, получившим укол самого дорогого лекарства в мире, нужна помощь в реабилитации. Вот чего они уже достигли и что ещё предстоит Истории
На Крюковской площади поставили билетные кассы и автоматы. Они заработают вместе с новой платформой Новости
Новый микроэлектронный завод строят рядом с «Ангстремом». МИЭТ планирует разместить там свою исследовательскую и образовательную инфраструктуру Хайтек
«Стандартные яблони средней паршивости, но почти все живые и нуждаются в уходе». Эксперт рассказал, как сохранить и воссоздать Яблоневую аллею Истории