Гончарная мастерская «Зелёный кот» приглашает в гости 03.07.2026 Реклама БИЦ Т.В. ИНН:744915988250 erid:2VtzqxZ7T9L

Основное направление мастерской — керамическое искусство. Также здесь можно попробовать себя в создании мозаики.

Мастерская ждёт детей и взрослых — специальные навыки не требуются, достаточно просто любить творчество.


Стоимость занятий:

— керамическое искусство (дети/взрослые) — 700 ?/час
— гончарный круг — 800 ?/час
— мозаика (дети/взрослые) — 700 ?/час


Мастер-классы:

— мастер-класс по керамике (одно занятие, 2,5 часа) — 2000 ?
— мастер-класс на гончарном круге (одно занятие, 2,5 часа) — 3000 ?
В стоимость входят все материалы.


В мастерской проводят:

— дни рождения
— девичники
— мальчишники
— другие мероприятия


Также здесь можно приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким. Есть подарочные сертификаты.


Часы работы: ежедневно с 11:00 до 21:00, без выходных

Адрес:Зеленоград, корпус 2033


Важно:

Предварительная запись не требуется — можно прийти в любое удобное время. Запись необходима только для компаний от 5 человек.

Telegram-канал: «Зелёный кот» — https://t.me/zelenyi_kot

Контакты:

+7-925-612-71-82

Telegram: @tanya_bits (Татьяна)
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