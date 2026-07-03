Основное направление мастерской — керамическое искусство. Также здесь можно попробовать себя в создании мозаики.
Мастерская ждёт детей и взрослых — специальные навыки не требуются, достаточно просто любить творчество.
Стоимость занятий:
— керамическое искусство (дети/взрослые) — 700 ?/час
— гончарный круг — 800 ?/час
— мозаика (дети/взрослые) — 700 ?/час
Мастер-классы:
— мастер-класс по керамике (одно занятие, 2,5 часа) — 2000 ?
— мастер-класс на гончарном круге (одно занятие, 2,5 часа) — 3000 ?
В стоимость входят все материалы.
В мастерской проводят:
— дни рождения
— девичники
— мальчишники
— другие мероприятия
Также здесь можно приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким. Есть подарочные сертификаты.
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 21:00, без выходных
Адрес:Зеленоград, корпус 2033
Важно:
Предварительная запись не требуется — можно прийти в любое удобное время. Запись необходима только для компаний от 5 человек.
Telegram-канал: «Зелёный кот» — https://t.me/zelenyi_kot
Контакты:
+7-925-612-71-82
Telegram: @tanya_bits (Татьяна)
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