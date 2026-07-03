Основное направление мастерской — керамическое искусство. Также здесь можно попробовать себя в создании мозаики.

Мастерская ждёт детей и взрослых — специальные навыки не требуются, достаточно просто любить творчество.





— керамическое искусство (дети/взрослые) — 700 ?/час— гончарный круг — 800 ?/час— мозаика (дети/взрослые) — 700 ?/час





— мастер-класс по керамике (одно занятие, 2,5 часа) — 2000 ?— мастер-класс на гончарном круге (одно занятие, 2,5 часа) — 3000 ?В стоимость входят все материалы.





— дни рождения— девичники— мальчишники— другие мероприятия





Также здесь можно приобрести авторскую керамику в подарок себе и близким. Есть подарочные сертификаты.





Часы работы: ежедневно с 11:00 до 21:00, без выходных

Адрес:Зеленоград, корпус 2033





Важно:

Предварительная запись не требуется — можно прийти в любое удобное время. Запись необходима только для компаний от 5 человек.

Telegram-канал: «Зелёный кот» — https://t.me/zelenyi_kot

Контакты:

+7-925-612-71-82

Telegram: @tanya_bits (Татьяна)