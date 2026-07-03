В рамках направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» готовят профильных специалистов для микроэлектроники: будущих проектировщиков микросхем, схемотехников, топологов, разработчиков программного обеспечения, а также учёных, которые занимаются фундаментальными исследованиями в области квантовой физики и наноэлектроники.



Сочетание навыков инженера-разработчика и программиста делает выпускников этого направления универсальными и востребованными в самых разных технических областях.



Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета: www.abiturient.ru/news/197806



Ведущий. Технический. Твой.