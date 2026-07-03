Главные по микроэлектронике: рассказываем про направление 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» в НИУ МИЭТ 03.07.2026 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqw4yAqF

Наноэлектроника — это больше, чем просто электроника. Это технологии будущего, которые работают на стыке физики, материаловедения и программирования. Спинтроника, квантовая информатика, нанофотоника, наноплазмоника — здесь создаётся то, что через 5-10 лет станет повседневностью.

Почему стоит выбрать это направление?

— Образование международного уровня
— Качественная научная подготовка с первых курсов
— Индивидуальный подход к каждому студенту

В рамках направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» готовят профильных специалистов для микроэлектроники: будущих проектировщиков микросхем, схемотехников, топологов, разработчиков программного обеспечения, а также учёных, которые занимаются фундаментальными исследованиями в области квантовой физики и наноэлектроники.

Сочетание навыков инженера-разработчика и программиста делает выпускников этого направления универсальными и востребованными в самых разных технических областях.

Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета: www.abiturient.ru/news/197806

Ведущий. Технический. Твой.
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