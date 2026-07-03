Наноэлектроника — это больше, чем просто электроника. Это технологии будущего, которые работают на стыке физики, материаловедения и программирования. Спинтроника, квантовая информатика, нанофотоника, наноплазмоника — здесь создаётся то, что через 5-10 лет станет повседневностью.
— Образование международного уровня
— Качественная научная подготовка с первых курсов
— Индивидуальный подход к каждому студенту
В рамках направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» готовят профильных специалистов для микроэлектроники: будущих проектировщиков микросхем, схемотехников, топологов, разработчиков программного обеспечения, а также учёных, которые занимаются фундаментальными исследованиями в области квантовой физики и наноэлектроники.
Сочетание навыков инженера-разработчика и программиста делает выпускников этого направления универсальными и востребованными в самых разных технических областях.
Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета: www.abiturient.ru/news/197806
Ведущий. Технический. Твой.