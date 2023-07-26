Только с 28 по 30 июля приезжайте на большую гаражную распродажу мягкой и корпусной мебели напрямую от производителя со скидками до 80%.
Для вас подготовили более 50 диванов от 10 000 рублей. Участвуют выставочные образцы, уцененные модели и остатки со склада мягкой мебели, а также кровати, кресла, шкафы, кухонные модули, пуфы.
Распродажа пройдет по адресу: Московская область, п. Есипово, стр. 2 (52-й км Ленинградского шоссе).
Добраться можно за 15 минут от Солнечногорска или Зеленограда.
Телефон: 8-495-845-35-14
Подробнее: на сайте.
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