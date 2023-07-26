Где взять отличный диван за 10 000 рублей? На Распродаже от Мебельной фабрики «Dee One» — с 28 по 30 июля 26.07.2023 Реклама

Только с 28 по 30 июля приезжайте на большую гаражную распродажу мягкой и корпусной мебели напрямую от производителя со скидками до 80%.

Для вас подготовили более 50 диванов от 10 000 рублей. Участвуют выставочные образцы, уцененные модели и остатки со склада мягкой мебели, а также кровати, кресла, шкафы, кухонные модули, пуфы.

Распродажа пройдет по адресу: Московская область, п. Есипово, стр. 2 (52-й км Ленинградского шоссе).
Добраться можно за 15 минут от Солнечногорска или Зеленограда.

Телефон: 8-495-845-35-14

Подробнее: на сайте.

Метки:
мебель, распродажа
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Музыкальные детские площадки ставят в Зеленограде — на них звенящие, дудящие и гремящие приспособления. Жители просят их убрать Новости
Впервые стало известно, сколько москвичей воюют в «СВО» Новости
Премьера полнометражного мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». 6 августа в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» Афиша
Для строительства прямого съезда с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево нужны усилия чиновников Подмосковья и деньги Москвы Истории
Комедия «Кентервильское привидение» — 16 августа в Культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Утверждены тарифы на МЦД из Зеленограда. О чем рассказал Собянин, а о чем умолчал Новости
Зеленоградская школьница прошла кастинг в Московский театр оперетты Реклама
Поезд «Иволга» впервые отвез пассажиров из Зеленограда в Москву и обратно Новости
Больше часа провели пассажиры запертыми в электричке возле Крюково из-за пожара в Солнечногорске. Некоторые пытались заставить машиниста открыть двери. Он вызвал охрану Новости
Компания «МилкПро» по производству европейских сыров Alti приглашает на работу Реклама
Строительство участка скоростной магистрали от Москвы до Алабушево задерживается — денег дали в три раза меньше, чем обещали Новости
Большие скидки на обучение в Компьютерной Академии ТОП и Летнем ИТ-клубе. А также бесплатный мастер-класс по созданию 3D-игр и персонажей Реклама
Светофор на въезде из Андреевки в Зеленоград перенастроили Новости
Вакансии «НПО Стеклопластик» — на производство в Андреевке требуются рабочие и специалисты Реклама
Магазин сети «Светофор» на Центральной площади закрылся, не проработав и года. Возможно, он переедет в 1-м микрорайон Новости
Детский театр «Крылья» открывает набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей 3-14 лет Реклама
Беспилотник упал на зеленоградском кладбище Новости
Зачем меняют семь автобусных маршрутов в Зеленограде — объясняет департамент транспорта. И спрашивает ваше мнение Истории
О массовых фальсификациях на собраниях собственников зеленоградских домов стало известно благодаря системе «Электронный дом» Истории
Зеленоградские библиотеки изменили режим работы Новости
Акция «Готовь сани летом» от химчистки обуви SneakNFresh в корпусе 1627 — скидка 25% на комплексную чистку зимней и демисезонной обуви Реклама
Изменения и отмены автобусных маршрутов планируют после открытия на эстакаде остановки «МЦД Крюково». Вот что ждет пассажиров Новости
ТЦ «Иридиум» получил разрешение на расширение Новости
«Аксис»: раскрываем тайны зеленоградской клиники. Часть первая Партнерский материал
Движение по улице Панфилова перекроют с 22 июля Новости
«Нетехнари» в университете электронной техники: почему круто быть менеджером или лингвистом Партнёрский материал
МЦД в Зеленограде запустят, возможно, 15-го августа: проезд дешевле, оплата «Тройкой», без дневных перерывов. Вот как будут ходить поезда от Крюково Новости
Автобусы №28 и КМ временно изменят маршрут Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру