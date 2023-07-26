Для вас подготовили более 50 диванов от 10 000 рублей. Участвуют выставочные образцы, уцененные модели и остатки со склада мягкой мебели, а также кровати, кресла, шкафы, кухонные модули, пуфы.

Распродажа пройдет по адресу: Московская область, п. Есипово, стр. 2 (52-й км Ленинградского шоссе).

Добраться можно за 15 минут от Солнечногорска или Зеленограда.

Телефон: 8-495-845-35-14

Подробнее: на сайте.

