— Наталия Ивановна, к каким заболеваниям приводит повышенный холестерин?

— Повышение уровня холестерина приводит к развитию атеросклероза. Атеросклероз — это метаболическое расстройство, характеризующееся отложением на внутренней стенке сосудов холестериновых бляшек и нарушением кровообращения органов и тканей. При атеросклерозе происходит поражение артерий среднего и крупного калибра, эластического (крупные артерии, аорта) и мышечно-эластического (сонные, артерии головного мозга и сердца) типов. Поэтому атеросклероз является наиболее частой причиной ИБС, стенокардии, инфаркта миокарда, ишемического инсульта, нарушений кровообращения нижних конечностей, брюшной аорты, мезентериальных и почечных артерий.

— Выходит, термин «холестериновые бляшки» — профессиональный, медицинский термин?

— Да, холестериновые бляшки существуют. Они проходят несколько стадий в своём развитии, начиная с отложения холестерина во внутренней оболочке сосудов, с последующим замещении соединительной тканью, отложением солей кальция. При разрыве бляшки формируется тромб, который вызывает нарушение кровотока.

— В состоянии ли МРТ помочь в своевременной диагностике заболеваний, вызываемых повышенным холестерином?

— Магнитно-резонансная ангиография артерий головы и шеи позволяет определить:

аномалии строения артерий, наличие тромбоза, окклюзии артерии;

васкулит, диссекцию стенки артерии;

оценить степень сужения артерии в месте расположения бляшки и распространенность процесса;

выявить признаки атеросклероза в виде участков локального стенозирования просвета артерии, пристеночных дефектов наполнения, уменьшение кровотока в терминальных отделах передних, средних и задних мозговых артерий.

При прохождении МРТ головного мозга диагностируется ишемический инсульт и его последствия в виде постишемических кист и участков кистозно-глиозной трансформации головного мозга.

— А удаётся ли МРТ «увидеть» холестериновые бляшки?

— В диагностике атеросклеротических изменений сосудов применяются УЗИ, КТ- и МРТ-ангиография, а также селективная ангиография. КТ обладает более широкими возможностями в оценке атеросклеротического поражения сосудистой стенки: компьютерная томография высокочувствительна даже к минимальным отложениям солей кальция, позволяет дифференцировать кальцинированные и не кальцинированные («мягкие») бляшки. МР-ангиография, в отличие от КТ, не требует контрастного усиления, но в плане визуализации бляшек уступает КТ.

— Иногда можно встретить словосочетание: «хороший холестерин». Такой бывает?

— Холестерин входит в состав мембраны каждой клетки, он необходим для синтеза половых гормонов, без него невозможна выработка витамина Д. Ещё он присутствует в составе миелиновой оболочки, покрывающей нервные волокна, защищает от болезни Альцгеймера. Он содержится в желчи, которая участвует в переваривании жиров. А ещё холестерин необходим для выработки серотонина, или «гормона счастья». Нужен он и для нормальной работы иммунной системы.

Когда говорят о «плохом» иди «хорошем» холестерине, имеются в виду липопротеиды — соединения с белками-переносчиками. Липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) большие и рыхлые, в них много жира и мало белка. Они доставляют холестерин ко всем клеткам, органам и тканям, где он нужен. Такой холестерин называют «плохим», потому что при определенных условиях он (в составе своих переносчиков) может откладываться в стенках сосудов и формировать те самые злосчастные холестериновые бляшки.

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) маленькие и плотные, так как в них жира мало, а белка много. Их задача — собирать в организме излишки холестерина и доставлять обратно в печень, откуда они затем будут выведены с желчью. Вот откуда это словосочетание — «хороший холестерин».

— То есть между «плохим», «хорошим» холестерином и нашим здоровьем есть прямая взаимосвязь?

— Да. Связь здесь такая: риск развития атеросклероза становится выше при повышении уровня липопротеидов низкой плотности и при снижении уровня липопротеидов высокой плотности.

Беседовал Игорь Чичинов