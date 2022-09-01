Только со 2 по 5 сентября приезжайте на большую гаражную распродажу мягкой мебели напрямую от производителя со скидками до 80%.
Для вас подготовили более 100 диванов по цене от 10 000 до 20 000 рублей.
Участвуют выставочные образцы и уцененные модели мягкой мебели, а также кровати, шкафы, комоды.
Вас ждут по адресу: Московская область, п. Есипово, стр. 2 (52-й км Ленинградского шоссе)
Добраться до Дисконт-центра можно за 10 минут от Солнечногорска или Зеленограда
Успейте сделать выгодную покупку и участвуйте в розыгрыше подарка!
Телефон: 8-495-845-35-14
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Крафт-маркет «Выходная встреча» — 3 и 4 сентября в гастрономическом центре «Станция». Список участников Афиша
Более двухсот сотрудников зеленоградского «Жилищника» помогали тушить пожары в Рязанской области. Дым от них несколько дней накрывал город Новости
Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — со 2 по 5 сентября Реклама
Землю под строительство жилья во 2-м микрорайоне скоро выставят на торги. Проведение аукциона одобрила комиссия под руководством мэра Новости
Двойная польза в школе плавания Swim Shot — у неё свой бассейн в Зеленограде для свободного плавания и тренировок. Очень подробный рассказ об условиях Реклама
Местные жители обсудили запланированное благоустройство большой пешеходной дорожки в чате 4-го микрорайона. Вот чего они хотят Истории
Массовые отмены и переносы электричек c 1 по 10 сентября из-за реконструкции станции Крюково Новости
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны Реклама
Футбольный комплекс-долгострой в 9 микрорайоне освободил тротуар для школьников. Сдать объект обещают до конца года Новости
Курсы «Пионер» предлагают Эффективное и Увлекательное обучение английскому языку детей и взрослых Реклама
Здание школы с полуторавековой историей и большой парк вокруг продают под реконструкцию. Это может быть оздоровительный центр или отель Новости
День города 2022: салют, концерт на Центральной площади, гуляния в парке Победы, «ТехноФест», праздники в районах Гид