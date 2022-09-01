Где купить отличный диван за 10 000 рублей? На распродаже от производителя — со 2 по 5 сентября 01.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Только со 2 по 5 сентября приезжайте на большую гаражную распродажу мягкой мебели напрямую от производителя со скидками до 80%.

Для вас подготовили более 100 диванов по цене от 10 000 до 20 000 рублей.

Участвуют выставочные образцы и уцененные модели мягкой мебели, а также кровати, шкафы, комоды.

Вас ждут по адресу: Московская область, п. Есипово, стр. 2 (52-й км Ленинградского шоссе)
Добраться до Дисконт-центра можно за 10 минут от Солнечногорска или Зеленограда

Успейте сделать выгодную покупку и участвуйте в розыгрыше подарка!

Телефон: 8-495-845-35-14

Метки:
распродажа
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