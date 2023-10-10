Суть реорганизации — слияние небольших бюджетных учреждений, их объединение под эгидой «Талисмана» для оптимизации, то есть, более успешной и эффективной работы. Просто теперь все четыре центра работают под одним названием, сохранив свои цели. Все помещения в «старом» городе открыты, все спортивные, творческие и образовательные занятия для детей и взрослых, а также по программе «Московское долголетие» — сохранены и проводятся.



Новым директором «Талисмана» стала экс-директор ГБУ «Фаворит»", опытный руководитель, депутат Совета депутатов муниципального округа Крюково Ирина Сергеевна Артемьева.



Кружки и секции работают во всех помещениях в «старом» городе. Кроме того, ГБУ «Талисман» передан открытый зеленоградский картодром в Назарьево и регбийный стадион в 5-м микрорайоне. Эта база в сочетании с хорошими преподавателями и тренерами гарантирует разнообразные и отличные возможности для физической активности и культурного досуга для всех жителей Зеленограда. «Талисман» продолжает расти и развиваться. Звоните, приходите, выбирайте, записывайтесь!



Телефон: 8-499-735-98-90

Почта: gbutalisman@zelao.mos.ru

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