Гастроцентр доктора Наседкина 28.12.2023 Реклама ООО «Алатырь» ИНН 7735181758 erid:LatgBhhrV

Современная диагностика и лечение желудка и кишечника возникают когда хорошие врачи работают на хорошем оборудовании. Здесь все это есть:

  • Гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника
  • УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии
  • Врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами

Преимущества обследования в Гастроцентре доктора Наседкина

  • Проведение эндоскопии во сне
  • Комплексное обследование и лечение ЖКТ
  • Выгодно
  • Опытные врачи города
  • Оборудование экспертного класса

Также работает Академия здоровья — инструктор может научить вас лечебному дыханию, чтобы справится со стрессом

Зеленоград, корпус 1515


Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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