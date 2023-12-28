Современная диагностика и лечение желудка и кишечника возникают когда хорошие врачи работают на хорошем оборудовании. Здесь все это есть:
- Гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника
- УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии
- Врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами
Преимущества обследования в Гастроцентре доктора Наседкина
- Проведение эндоскопии во сне
- Комплексное обследование и лечение ЖКТ
- Выгодно
- Опытные врачи города
- Оборудование экспертного класса
Также работает Академия здоровья — инструктор может научить вас лечебному дыханию, чтобы справится со стрессом
Зеленоград, корпус 1515
- Запись на приём и подробности: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
- Сайт — estedi.obiz.ru
- Группа в вотсапе
- Канал «Дыши с Наседкиным»
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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