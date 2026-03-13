Гаджеты в подарок: как россияне готовились к 23 Февраля и 8 Марта 13.03.2026 Реклама ПАО Мегафон ИНН:7812014560 erid:2VtzqxjruJD

Накануне традиционных гендерных праздников россияне активно покупали электронные устройства в качестве подарков для близких. В этом году перед Днём защитника Отечества заметно вырос спрос на ноутбуки — их продажи увеличились вдвое, а в преддверии Международного женского дня значительно чаще приобретались умные часы (+70%). При этом мужчины искали подарки к 8 Марта активнее, чем женщины — к 23 Февраля. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав данные интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.

По статистике посещений онлайн-магазина, мужчины проявляли больше активности при выборе подарков: к 8 Марта они искали варианты на 12% чаще, чем к 23 Февраля. Женщины, напротив, готовились к Дню защитника Отечества с меньшим энтузиазмом — их активность оказалась на 4% ниже по сравнению с периодом перед Международным женским днём. Наибольший интерес к выбору подарков проявляли клиенты оператора в возрасте 35-44 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Краснодара.

Наиболее популярным подарком по-прежнему остаются смартфоны: в предпраздничные недели на них пришлось 26% продаж в натуральном выражении и 80% в денежном. Перед 23 Февраля на 27% вырос спрос на смартфоны Samsung, а к 8 Марта чаще приобретали устройства Apple и Realme. Так, продажи обеих марок увеличились на 80%. Вторую строчку по популярности заняли беспроводные наушники с долей 12%, а третью — пауэрбанки (4%).

Среди подарков для мужчин в этом году заметно выделились ноутбуки: в феврале их продажи увеличились вдвое по сравнению с январём. Накануне 8 Марта более активно покупались умные часы — их продажи подскочили на 70% относительно предыдущей недели. Также увеличился спрос на беспроводные наушники (+22%) и умные колонки (+19%).

Традиционно востребованными остались планшеты и пауэрбанки. Перед 23 Февраля продажи этих устройств выросли на 22% и 20% соответственно, а в преддверии 8 Марта — на 27% и 28%.

Любопытно, что посетители интернет-магазина МегаФона не всегда готовились к праздникам заранее. В феврале наибольшее число заказов пришлось на 18 и 22 числа, а в марте — на 6 и 7 марта. Чаще всего покупки оформляли в середине рабочего дня: пик заказов в предпраздничные недели приходился на период с 12:00 до 15:00.
