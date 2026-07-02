Форель из Северной Осетии с доставкой в Зеленоград, Химки и Сходню 02.07.2026 Реклама ИП Кадиев А.Т. ИНН:151500764138 erid:2Vtzqvdm69X

Форель Осетии

Порадуйте себя и своих близких рыбой с форелевого хозяйства в Северной Осетии
Следующий привоз — 5 июля (воскресенье)

Доставка до подъезда бесплатная!
Рыба премиального качества, которую мы возим в рыбные рестораны. Все фото реальные — из отзывов наших клиентов.

Бесплатная доставка по Химкам, Сходне, Зеленограду и близлежащим населённым пунктам:

• Вес одной рыбы: 2,5-4 кг
• Цена за кг:

— 1250 руб. от 1 рыбы
— 1150 руб. от 2 рыб
— 1050 руб. от 3 рыб и больше

Рыба выкормлена натуральными кормами, выращена в проточной родниковой воде, без запаха тины
Имеются в наличии стейки по оптовым ценам и копчёная рыба из собственного цеха.

Также совсем скоро начинается сезон икорной форели! Наша форель на 98 процентов всегда икорная! Подписывайтесь, чтобы не пропустить открытие сезона!

У нас в группе ещё много вкусняшек

Telegram:https://t.me/Forel_Osetii_Khimki
Max:https://max.ru/join/QEGqwrutJfrk5NWv4XswCIs0aYG3VFWeXi1J8E_fB44

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