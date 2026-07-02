Рыба выкормлена натуральными кормами, выращена в проточной родниковой воде, без запаха тины

Имеются в наличии стейки по оптовым ценам и копчёная рыба из собственного цеха.



Также совсем скоро начинается сезон икорной форели! Наша форель на 98 процентов всегда икорная! Подписывайтесь, чтобы не пропустить открытие сезона!



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