В карту входит тренер на весь срок её действия — больше не нужно дополнительно покупать персональные тренировки.

Компания FITNESSON построила уникальную модель фитнес-клуба, аналогов которой нет в России. За 13 лет опыта в фитнесе компанией было выявлено, что самостоятельные тренировки клиентов ни к чему не приводят. По статистике лишь 3% людей, начинающих заниматься самостоятельно, добиваются своих целей. При наличии тренера вероятность успеха возрастает до 75%.

Поэтому за каждым клиентом в FITNESSON закрепляется тренер, который отвечает за то, чтобы его подопечный эффективно тренировался и регулярно ходил на тренировки.

В карту входит:

тренажерный зал с качественным и современным оборудованием

тренер, на весь срок действия карты. Каждая тренировка под его контролем

индивидуальные программы тренировок и питания, которые тренер будет обновлять каждые 2 месяца

анализ тела на InBody каждые 2 недели

продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)

групповые программы — от бокса до йоги

безлимитное посещение солярия — загорайте сколько хотите!

SPA-зона с сауной и хаммамом

и многое другое.

Сейчас действует супер-предложение: скидка 50% на абонементы.

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Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 2, ТЦ «Савелки».

Телефон: 8-495-946-76-10.