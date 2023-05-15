В Савёлкинском проезде открылся новый фитнес-клуб FITNESSON. Здесь предлагают широкий спектр программ — от бокса до йоги. Есть тренажёрный зал, есть возможность заниматься с персональным тренером.
В карту входит тренер на весь срок её действия — больше не нужно дополнительно покупать персональные тренировки.
Компания FITNESSON построила уникальную модель фитнес-клуба, аналогов которой нет в России. За 13 лет опыта в фитнесе компанией было выявлено, что самостоятельные тренировки клиентов ни к чему не приводят. По статистике лишь 3% людей, начинающих заниматься самостоятельно, добиваются своих целей. При наличии тренера вероятность успеха возрастает до 75%.
Поэтому за каждым клиентом в FITNESSON закрепляется тренер, который отвечает за то, чтобы его подопечный эффективно тренировался и регулярно ходил на тренировки.
В карту входит:
- тренажерный зал с качественным и современным оборудованием
- тренер, на весь срок действия карты. Каждая тренировка под его контролем
- индивидуальные программы тренировок и питания, которые тренер будет обновлять каждые 2 месяца
- анализ тела на InBody каждые 2 недели
- продвинутое фитнес-приложение (цели, тренировочные планы, результаты промежуточных замеров с фото, связь с тренером и многое другое)
- групповые программы — от бокса до йоги
- безлимитное посещение солярия — загорайте сколько хотите!
- SPA-зона с сауной и хаммамом
- и многое другое.
Сейчас действует супер-предложение: скидка 50% на абонементы.
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Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 2, ТЦ «Савелки».
Телефон: 8-495-946-76-10.