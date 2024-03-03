Курс «Философия для жизни» поможет освоить философию как жизненную практику, делающую нас сильнее. Это возможность лучше понять себя, свои ценности и убеждения, научиться мыслить свободно, а действовать — осознанно.
14 марта (чт), 19.00 — презентация и первое занятие курса (вход свободный), запись на первое занятие. Далее занятия будут проходить по четвергам.
Адрес: корпус 421
Курс построен на знакомстве с самыми известными учениями Востока и Запада. На сравнительном исследовании лучшего, что дала мировая философская традиция. Это поиск ответов на главные вопросы жизни вместе с единомышленниками.
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