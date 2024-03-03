14 марта (чт), 19.00 — презентация и первое занятие курса (вход свободный), запись на первое занятие. Далее занятия будут проходить по четвергам.

Адрес: корпус 421

Курс построен на знакомстве с самыми известными учениями Востока и Запада. На сравнительном исследовании лучшего, что дала мировая философская традиция. Это поиск ответов на главные вопросы жизни вместе с единомышленниками.

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