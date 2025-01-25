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Почему DEKA:
- удаляет даже светлые и тонкие волосы — то, с чем другие аппараты не справляются
- безопасный, эффективный и максимально комфортный процесс
- результат, который заметен уже после первых процедур.
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