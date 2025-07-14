«Междисциплинарный коллектив для решения задач проекта по разработке имплантируемого нейростимулятора критически важен, поскольку, необходимы специалисты в областях микроэлектроники, материаловедения, информационных технологий и, конечно же, биологи с медиками. Прорывные технологии в области создания новых нейроинтерфейсов требуют понимания процессов транспорта электрических импульсов в имплантируемых электродах, структуры и свойств современных материалов и наноматериалов, совместимых с нервной тканью, физико-химических и нейрофизиологических процессов нейростимуляции, а также микроэлектронных технологий для создания миниатюрных чипов, которые обладают необходимой энергоэффективностью, находясь длительное время в человеческом организме. Крайне важны технологии искусственного интеллекта для выявления механизмов обратных связей по зарегистрированным биопотенциалам, позволяющие совершенствовать диагностику и лечение болевых синдромов.

Коллектив специалистов Института биомедицинских систем обладает необходимыми компетенциями и экспертизой из описанных мной областей для эффективной коммуникации между разноплановыми специалистами. Например, медики и биологи не знают тонкостей изготовления микросхем, а инженеры — особенности биологических процессов. Наше направление обучения в области биотехнических систем и технологий позволяет снять эти барьеры для разработки и внедрения современных биомедицинских систем, находящихся на острие науки", — делится Александр Герасименко, доктор технических наук, заместитель директора Института биомедицинских систем

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