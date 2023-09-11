Клуб «Альянс» создан для того, чтобы любой ребенок и взрослый мог укрепить свое здоровье, развить физические способности, сформировать необходимые волевые и нравственные качества, подготовиться к участию в соревнованиях профессионального уровня. Здесь с удовольствием занимаются даже малыши.
Четыре года назад мы рассказывали о клубе подробно, а сейчас встретились с известным спортсменом-зеленоградцем, тренером по дзюдо и самбо, бронзовым призером Мира, чемпионом Европы, чемпионом России, неоднократным победителем Кубков Европы Романом Бузуком — и узнали, как живёт клуб, и что изменилось за эти годы.
— Наш зал стал вдвое больше! Зона покрытия ковра увеличилась с 67 до 130 квадратных метров — в полностью оборудованном зале. Это открывает новые возможности. Например, мы можем самостоятельно устраивать ребятам различные соревнования и приглашать другие школы и клубы на совместные мероприятия.
— Мы доработали систему оплаты занятий и создали пакет скидок, что по-настоящему актуально для наших родителей. Я сам отец трёх сыновей и прекрасно понимаю эти проблемы.
Для многодетных семей действует скидка 10% на любой абонемент. Такая же скидка для двух детей из одной семьи, занимающихся в нашем клубе. Первое пробное занятие у нас бесплатное.
Одна из главных задач нашего клуба — доступность спорта для всех. Подобрать удобный график сложно — все загружены. Дети, случается, болеют, особенно маленькие, и пропускают занятия. Поэтому мы предлагаем абонементы на месяц от 2600 рублей. Они удобны, потому что родители могут выбрать нужное, комфортное количество занятий на месяц и не переплачивать за пропущенные. Кстати, мы не привязываем оплаченные тренировки к дням недели. Важно только количество тренировок в календарном месяце. Это большой плюс, если ребенок приболел и пропустил тренировку.
Набор ведется по направлениям:
- общая физическая подготовка (ОФП) — с четырёх лет
- дзюдо — с четырёх лет
- самбо — с четырёх лет
- самбо с элементами ударной техники — с шести лет
- ММА (смешанные единоборства) — с пяти лет
- бокс — для взрослых, с 16 лет.
Группы формируются по возрасту, с интервалом два-три года. В одной группе — не больше двадцати человек.
— Клуб единоборств «Альянс» аккредитован Федерацией дзюдо Москвы и Федерацией самбо Москвы. Это важно, поскольку позволяет не только участвовать во всех официальных соревнованиях по этому виду спорта, но и присваивать разряды и звания.
Тренеры клуба — эксперты аттестационной комиссии Федерации Дзюдо России. Соответственно, нашим воспитанникам можно официально присваивать пояса по дзюдо с семи лет. А для детей младше семи у нас разработана собственная система аттестации. Она постоянно совершенствуется и распространяется теперь не только на дзюдо, но и на самбо — поскольку мы убедились в хороших результатах этой системы.
Дети чаще всего начинают участвовать в соревнованиях с 8-9 лет. Но у нас подход индивидуальный — не участие любой ценой, а постепенная подготовка и польза. Ребенок должен быть физически и морально готов к соревнованиям. Иначе после неудачного выступления из-за неготовности можно только оттолкнуть ребенка от дальнейших тренировок. Поэтому я придумал собственную систему, которая подходит и для младших возрастов, дошкольников. В экзамены входят задания по физической подготовке, акробатике, гимнастике, технические элементы дзюдо. Сдаются три экзамена, с нарастающей сложностью. В итоге ребята получают нашивку на свой пояс, фирменный клубный значок, подтверждающий сертификат и другие подарки. Детей это очень хорошо мотивирует, каждый старается сдать экзамен быстрее и лучше других, тем самым исправляя свои недоработки.
В прошлом сезоне наша воспитанница Екатерина Моисеева заняла второе призовое место на первенстве Москвы по самбо, а в этом сезоне завоевала серебро на Кубке Москвы. Катя тренируется под руководством тренера Ильи Валерьевича Барабанова.
За прошедший сезон наши спортсмены по дзюдо и самбо приняли участие более чем в 25-ти соревнованиях, завоевав немало наград. 12 спортсменов заняли призовые 1 и 2 места на Первенствах Зеленограда, тем самым получили право участвовать в Первенстве Москвы.
Клуб единоборства «Альянс» находится по адресу: улица Андреевка, дом 31, строение 1. Это оранжевое двухэтажное здание напротив автобусной остановки «16-й микрорайон».
Записаться на тренировки, произвести оплату и узнать подробности можно:
- в группе Вконтакте
- на сайте
- по телефону 8-977-388-45-57.