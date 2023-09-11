Пояса, разряды и собственная система аттестации

— Клуб единоборств «Альянс» аккредитован Федерацией дзюдо Москвы и Федерацией самбо Москвы. Это важно, поскольку позволяет не только участвовать во всех официальных соревнованиях по этому виду спорта, но и присваивать разряды и звания.

Тренеры клуба — эксперты аттестационной комиссии Федерации Дзюдо России. Соответственно, нашим воспитанникам можно официально присваивать пояса по дзюдо с семи лет. А для детей младше семи у нас разработана собственная система аттестации. Она постоянно совершенствуется и распространяется теперь не только на дзюдо, но и на самбо — поскольку мы убедились в хороших результатах этой системы.

Дети чаще всего начинают участвовать в соревнованиях с 8-9 лет. Но у нас подход индивидуальный — не участие любой ценой, а постепенная подготовка и польза. Ребенок должен быть физически и морально готов к соревнованиям. Иначе после неудачного выступления из-за неготовности можно только оттолкнуть ребенка от дальнейших тренировок. Поэтому я придумал собственную систему, которая подходит и для младших возрастов, дошкольников. В экзамены входят задания по физической подготовке, акробатике, гимнастике, технические элементы дзюдо. Сдаются три экзамена, с нарастающей сложностью. В итоге ребята получают нашивку на свой пояс, фирменный клубный значок, подтверждающий сертификат и другие подарки. Детей это очень хорошо мотивирует, каждый старается сдать экзамен быстрее и лучше других, тем самым исправляя свои недоработки.