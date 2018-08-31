— С какого возраста можно приводить к вам детей на тренировки?

— Если говорить о дзюдо и самбо — мы приглашаем на тренировки мальчиков и девочек с трех лет.

— Не слишком рано для контактного вида спорта?

— Нет. Я сам начал заниматься дзюдо с трех лет. Важно понимать, что ребенка не будут заставлять выполнять броски, в столь юном возрасте эти элементы недопустимы. Нагрузки на неокрепший еще организм должны быть умеренными.

На занятиях у детей появляются положительные эмоции, которые помогают не замечать, что они тренируются и преодолевают свои детские нагрузки. В игровой форме дети выполняют упражнения из гимнастики, акробатики, учатся правильно падать, изучают приемы борьбы в партере. В этом возрасте особое внимание уделяется общей физической подготовке, гибкости. И только потом детей, уже укрепившихся и подготовленных, обучают основам дзюдо.



Ранние занятия, по моему мнению и опыту, только способствуют хорошему физическому развитию и дисциплине ребенка. Многие родители задумываются об этом, когда ребенок уже в третьем классе ни разу не может подтянуться. Или когда его начинают обижать в школе одноклассники. Это уже поздновато. Ничего плохого даже с трехлетним ребенком на тренировках не случится — они специально подстроены под детский возраст. Плюс, он обучается навыкам самообороны. Мы объясняем детям, когда и в какой ситуации надо дать сдачи, в какой — не надо. У родителей часто один ответ на всё: «Дай сдачи». Мы подсказываем, как выходить из конфликтов, как их не создавать.