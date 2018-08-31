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Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс» 31.08.2018 клуб единоборств «Альянс» Реклама

Клуб единоборств «Альянс» создан для того, чтобы любой ребенок и взрослый смог укрепить свое здоровье, развить физические способности, сформировать необходимые волевые и нравственные качества, а также подготовиться к участию на соревнованиях профессионального уровня.

О работе клуба и его задачах мы побеседовали с известным спортсменом-зеленоградцем, тренером по дзюдо и самбо, бронзовым призером Мира, чемпионом Европы, чемпионом России, неоднократным победителем Кубков Европы Романом Бузуком.

— С какого возраста можно приводить к вам детей на тренировки?

— Если говорить о дзюдо и самбо — мы приглашаем на тренировки мальчиков и девочек с трех лет.

— Не слишком рано для контактного вида спорта?

— Нет. Я сам начал заниматься дзюдо с трех лет. Важно понимать, что ребенка не будут заставлять выполнять броски, в столь юном возрасте эти элементы недопустимы. Нагрузки на неокрепший еще организм должны быть умеренными.

На занятиях у детей появляются положительные эмоции, которые помогают не замечать, что они тренируются и преодолевают свои детские нагрузки. В игровой форме дети выполняют упражнения из гимнастики, акробатики, учатся правильно падать, изучают приемы борьбы в партере. В этом возрасте особое внимание уделяется общей физической подготовке, гибкости. И только потом детей, уже укрепившихся и подготовленных, обучают основам дзюдо.

Ранние занятия, по моему мнению и опыту, только способствуют хорошему физическому развитию и дисциплине ребенка. Многие родители задумываются об этом, когда ребенок уже в третьем классе ни разу не может подтянуться. Или когда его начинают обижать в школе одноклассники. Это уже поздновато. Ничего плохого даже с трехлетним ребенком на тренировках не случится — они специально подстроены под детский возраст. Плюс, он обучается навыкам самообороны. Мы объясняем детям, когда и в какой ситуации надо дать сдачи, в какой — не надо. У родителей часто один ответ на всё: «Дай сдачи». Мы подсказываем, как выходить из конфликтов, как их не создавать.

— Как формируются группы?

— По возрасту, с интервалом два-три года. Самая младшая группа — 3-5 лет, потом 5-7 и так далее.

— Сколько человек может быть в одной группе?

— Не больше двадцати.

— Есть ли какие-то требования к физической подготовке, состоянию здоровья детей?

— Самое главное — это отсутствие противопоказаний врача к занятиям спортом. Вообще, отбор по физическим качествам я категорически считаю неправильным. Для того мы и приглашаем детей на тренировки, чтобы помогать развиваться физически, учить. Родители сами начнут замечать, как быстро развивается ребенок, чему есть многочисленные примеры.

— Часто родители задают вопросы: для чего этим заниматься, что даст то же дзюдо моему ребенку?

— Бывают разные цели. Кто-то хочет, чтобы дети тренировались «для здоровья», то есть укрепления организма, кто-то хочет сформировать спортивный характер. Есть и те, кто приходит с целью стать чемпионом. К каждому мы подходим индивидуально. Если хочешь быть чемпионом, то должен понимать, что и требования будут соответствующие.

— С какого возраста дети обычно начинают участвовать на соревнованиях?

— Чаще всего с 8-9 лет. Но здесь подход тоже индивидуальный — это зависит от многих факторов, в частности, от того, сколько ребенок уже занимается, готов ли физически и морально к соревнованиям.

Участие в соревнованиях должно приносить пользу, указывать на недочеты и слабые стороны, чтобы их исправлять, а не отталкивать ребенка от занятий. К сожалению, некоторые тренеры приводят детей на соревнования слишком рано. Я неоднократно становился свидетелем того, что ребенок после неудачного выступления на соревнованиях категорически отказывался дальше заниматься. А проблема лишь в том, что он был недостаточно готов. И, быть может, через каких-то полгода подготовки, он бы выиграл эти соревнования.

Поэтому я создал определенную систему аттестации, по которой легче понимать уровень подготовки и в том числе готовность к соревнованиям.

— Расскажите об этой системе подробнее.

— В дзюдо есть официальная аттестационная система: дети с 8 лет могут сдавать экзамены и получать разряды и пояса. По себе знаю, что это огромное счастье — сдать на пояс. Поэтому и придумал собственную систему, которая подходит и для младших возрастов. В экзамены входят задания по физической подготовке, акробатике, гимнастике, а так же технические элементы дзюдо. Всего три экзамена с нарастающей сложностью, в итоге ребята получают нашивку на свой пояс, фирменный клубный значок, подтверждающий сертификат и другие подарки.

Ребят это очень сильно мотивирует, ведь каждый старается сдать экзамен быстрее и лучше других, тем самым исправляя свои недоработки. После того, как три экзамена успешно пройдены, есть возможность сдать экзамен на желтый пояс. Поскольку я являюсь экспертом аттестационной комиссии Федерации Дзюдо России, при сдаче на пояс ребята получают официальное свидетельство от Федерации о наличии международного разряда по дзюдо.

— Вы тренер по дзюдо и самбо, но мы пока говорим только о дзюдо. Почему?

— По сути, база дзюдо и самбо на раннем этапе одинакова. В дзюдо, как олимпийском виде спорта, правила построены таким образом, чтобы минимизировать опасность травм для детей. Например, до 14 лет на соревнованиях по дзюдо запрещены болевые и удушающие приемы, некоторые, наиболее травмоопасные для ребенка броски. Это, я считаю, основное отличие этих родственных видов спорта. Поэтому мы и начинаем обучение с дзюдо.

Но в возрасте 11-12 лет совмещаем эти виды спорта и даем возможность участия в соревнованиях и по самбо. Соответственно, дальнейшее развитие и соотношение соревнований подстраиваем под предпочтения учеников. Есть множество примеров, когда юноши и девушки с детской базой и соревновательным опытом дзюдо, начавшие только в 13-14 лет участвовать на соревнованиях по самбо, показывали великолепные результаты на мировом уровне даже среди зеленоградских чемпионов.

—  Какие еще спортивные направления предлагает клуб «Альянс»?

— Сейчас проводится набор в группу Олимпийского тхэквондо для детей 4-7 лет под руководством мастера спорта международного класса, чемпиона мира, многократного чемпиона России Арби Ордашева, вместе с его ученицей, мастером спорта Хуснидой Одиловой. Кроме того, идет набор в группы айкидо для детей 4-8 лет под руководством инструктора 2-го дана Олеси Костенковой и Марии Монаховой.

Отмечу, что мы открыты к сотрудничеству, — принимаем и рассматриваем предложения тренеров других направлений.

— Если родители не могут определиться с выбором спорта для ребенка — что вы им посоветуете?

— Я считаю, что в большей степени нужно обращать внимание на желания самого ребенка, дать ему право выбора. У нас в клубе есть возможность записаться на ознакомительную бесплатную тренировку. Она поможет определиться и ребенку, и его родителям с выбором.

— В чем приходить на первую тренировку?

— Сначала дети могут заниматься в обычной спортивной форме — шорты или тренировочные штаны, футболка. Когда ребенок уже какое-то время занимается, и родители определились, что он будет тренироваться и дальше, нужно, конечно, приобрести специальную форму. Но это не особо затратно, кимоно для ребенка стоит в районе трех тысяч рублей.

— Записываться лучше сейчас, или можно начать заниматься позже?

— Набор проходит круглый год. Но надо понимать, что, во-первых, в группах ограниченное количество мест. И во-вторых, ребенку будет тяжелее влиться в занятие в середине года, потому что другие дети в группе занимались какое-то время, ушли вперед. Придется их догонять в ускоренном темпе.

— А взрослые могут у вас заниматься?

— Да, мы занимаемся самбо и дзюдо под руководством мастера спорта СССР Заура Абашидзе. Его тренерский стаж — более 30 лет, и на его тренировках комфортно себя чувствуют как опытные люди, так и новички, никогда не занимавшиеся борьбой.

— Где проходят тренировки?

— Наш адрес: Зеленоград, улица Андреевка, дом 31, строение 1. Это красное двухэтажное здание напротив автобусной остановки «16-й микрорайон».

Записаться на тренировки и узнать подробности можно в нашей группе «ВКонтакте» или по телефону 8(977)388-45-57.

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