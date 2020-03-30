Пирог с мясом
Берегите себя — заказывайте доставку Дон Батон по телефону.
В пекарне Дон Батон можно заказать свежий хлеб, сытные и сладкие пироги, слойки и булочки, кондитерские изделия на любой вкус. Порадуйте себя завтраком, вкусным обедом или десертом.
Пирог с вишней
Курник
Пирог с рыбой
Пирог с творогом
Пирожки с картофелем и грибами
Пирожки с малиной
Пончики в черной и белой глазури
Улитка с изюмом и кремом
Печенье — орех пекан, курабье и фигурки с корицей
В продаже есть постная выпечка и принимаются уже первые заказы на куличи.
- Хлеб от 27 рублей
- Выпечка от 22 рублей
- Пироги от 145 рублей
Бесплатная доставка при минимальном заказе от 600 рублей или при заказе 2 любых видов хлеба и 1 любого пирога. Доставка осуществляется по Зеленограду, Андреевке, Фирсановке, Горетовке, Малино, Алабушево и др близлежащих районов.
С полным меню доставки можно ознакомиться на сайте или по телефонам +7(977)906-79-05 и +7(915)071-41-42
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