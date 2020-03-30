Доставка свежего хлеба, пирогов и булочек от пекарни «Дон Батон» 30.03.2020 Пекарня «Дон Батон»

Берегите себя — заказывайте доставку Дон Батон по телефону.

В пекарне Дон Батон можно заказать свежий хлеб, сытные и сладкие пироги, слойки и булочки, кондитерские изделия на любой вкус. Порадуйте себя завтраком, вкусным обедом или десертом.

В продаже есть постная выпечка и принимаются уже первые заказы на куличи.

  • Хлеб от 27 рублей
  • Выпечка от 22 рублей
  • Пироги от 145 рублей

Бесплатная доставка при минимальном заказе от 600 рублей или при заказе 2 любых видов хлеба и 1 любого пирога. Доставка осуществляется по Зеленограду, Андреевке, Фирсановке, Горетовке, Малино, Алабушево и др близлежащих районов.

С полным меню доставки можно ознакомиться на сайте или по телефонам +7(977)906-79-05 и +7(915)071-41-42

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Метки:
коронавирус, хлеб, доставка готовой еды, Пекарня Дон Батон
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