В продаже есть постная выпечка и принимаются уже первые заказы на куличи.

Хлеб от 27 рублей

Выпечка от 22 рублей

Пироги от 145 рублей

Бесплатная доставка при минимальном заказе от 600 рублей или при заказе 2 любых видов хлеба и 1 любого пирога. Доставка осуществляется по Зеленограду, Андреевке, Фирсановке, Горетовке, Малино, Алабушево и др близлежащих районов.

С полным меню доставки можно ознакомиться на сайте или по телефонам +7(977)906-79-05 и +7(915)071-41-42