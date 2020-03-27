С 28 марта по 05 апреля кафе «Горница» будет закрыто. Но поскольку в кафе с заботой и ответственностью относимся к гостям, то решили сохранить возможность вкусно и полезно питаться дома.
Кафе «Горница» запускает масштабную доставку.
Закажите доставку готовой еды из кафе на обед и ужин по выгодным ценам. Заказы принимаются с 10:00 до 18:00 ежедневно. Меню на обеды обновляется каждый три дня.
Доставка по Зеленограду при заказе от 1000 руб. — бесплатная
Так же вы можете забрать еду на вынос! Вам нужно просто позвонить по телефону 8-965-192-37-47. Спасибо, что заказываете еду на доставку, благодаря вам кафе может работать!
Акция: при заказе обеда и ужина сразу — цена за весь комплект — 650 рублей.
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