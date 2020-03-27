Закажите доставку готовой еды из кафе на обед и ужин по выгодным ценам. Заказы принимаются с 10:00 до 18:00 ежедневно. Меню на обеды обновляется каждый три дня.

Доставка по Зеленограду при заказе от 1000 руб. — бесплатная

Так же вы можете забрать еду на вынос! Вам нужно просто позвонить по телефону 8-965-192-37-47. Спасибо, что заказываете еду на доставку, благодаря вам кафе может работать!

Акция: при заказе обеда и ужина сразу — цена за весь комплект — 650 рублей.