Академия бизнеса и инновационных технологий — это современное инновационное образовательное пространство для получения среднего профессионального образования (колледж) и высшего образования.
Стратегической задачей образовательного учреждения АБИТ-РосНОУ, является — сформировать устойчивые профессиональные компетенции, работающие в высокотехнологичных отраслях экономики, которые часто ассоциируются с быстро меняющимися условиями.
Сегодня в меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Компьютерные коммуникации формируют новое поле информационной культуры. Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают людей в новую технологичную среду совместной деятельности, формируя сетевую модель взаимодействия людей по интересам, навыкам и компетенциям.
Складываются условия для организации учебного процесса, который ориентируется на использование новых методов и организационных форм, включая:
- индивидуальную и групповую работу с цифровыми образовательными ресурсами (в том числе самоконтроль и отработку навыков);
- систематическую работу учащихся в малых группах, проектах и взаимную оценку ими работы друг друга;
Чтобы каждый студент мог в полной мере реализовать этот потенциал и обеспечить достижение новых образовательных результатов, требуется переход на новую модель работы высших учебных заведений, в которых создана умная, интеллектуальная образовательная среда. SMART SPACE) -SKILLHUB АBIT SMART ОБРАЗОВАНИЕ.
Где мы находимся?
Академия бизнеса и инновационных технологий реализует образовательную деятельность в городе Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, в здании бизнес-центра. Рядом расположен парк победы, торговый центр «Савелки» и другое.
В рамках сетевого договора, АБИТ является стратегическим партнером Российского нового университета, а также партнёром
Московского экономического института (АБИТ- МЭИ), Академии управления производством (АБИТ-АУП).
Колледж. Проектный центр.
В Академии бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) обучение происходит на собственной интерактивной образовательной платформе SMART-ОБРАЗОВАНИЕ, так как современная молодежь уже не воспринимает академические лекции, семинары и в целом старую систему обучения в вузе или в колледже в ее традиционном виде.
Главной целью развития системы SMART — образовательного пространства SKILHAB является обеспечение доступности качественного образовательного контента для обучающихся.
Каждый год внедряя актуальные IT- направления в подготовке новых кадров, для управления бизнес-процессами и внушаем студентам уверенность в принятии стратегически верных решений.
Доверие. Инновационность. Трансформация. компетенции, цифровые навыки, управление персоналом, адорнация, технологический форсайт -это ценности АБИТ- РосНОУ, которые позволяют создавать новые подходы к образованию.
Академия бизнеса инновационных цифровых технологий — Российский новый университет подготавливает устойчивые кадры среднего профессионального звена по следующим IT направлениям:
• Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
• Информационные системы и программирование;
А также направление digital-маркетинга:
• Реклама
и Цифровой управленческой экономики:
• экономика и бухгалтерский учет,
• право и организация социального обеспечения
Высшее образование: направления, сроки обучения, условия поступления.
В рамках высшего образования можно учиться по очной и очно-заочной формам обучения.
Для студентов организовываются практико-ориентированные семинары с привлечением представителей разных областей профессией и знаний.
Направления бакалавриата (сроки обучения — от трех лет)
Очная и очно-заочная форма обучения:
- Экономика
- Менеджмент
- Управление персоналом
- Юриспруденция
- Психология
- Государственное и муниципальное управление
- Электроэнергетика и электротехника
- Бизнес-информатика
Как проходит образовательный процесс и в чем уникальность АБИТ-РосНОУ?
АБИТ-РосНОУ выигрышно отличается от традиционных учебных заведений подходом к организации образовательного процесса. Образовательные программы и платформы АБИТ учитывают индивидуальные потребности слушателя, решая важную задачу современных школ — не только транслировать теоретические знания, но и создавать новые знания и решения под конкретные запросы и задачи.
Благодаря доступным мобильным устройствам обучение может осуществляться в любое время и в любом месте. А технология «перевернутые классы» позволяет без труда на практике реализовать мобильное обучение — происходит перераспределение времени между аудиторным и внеаудиторным обучением. Необходимые знания слушатель получает дома. А в аудиториях организована совместная практико-ориентированная деятельность слушателей на основе групповой работы, тесное взаимодействие с профессорско-преподавательским составом и кураторами направления подготовки.
Автоматизированная информационная система (АИС УИР), Академии бизнеса и инновационных технологий, позволяет отслеживать активность слушателя внутри курса, анализировать его цифровой след.
Например, просмотрел ли он видеолекцию, прочел ли необходимый материал. Благодаря инновационным технологическим решениям АБИТ слушатель может быть активным участником образовательного процесса, находясь вне аудитории.
Университетские акселераторы.
В АБИТ-РосНОУ создан научно-образовательный производственный кластер в эпоху цифровой управленческой экономики.
А именно сотрудничество с различными компаниями и предприятиями.
Акселераторы предоставляют начинающим специалистам, предпринимателям и молодым компаниям множество ресурсов:
- наставничество;
- обучение;
- предоставление ресурсов;
Также они приглашают участников в офисы с дальнейшим трудоустройством. В данных общественных пространствах команды обмениваются идеями, опытом и ресурсами, общаются с экспертами, строят финансовые модели.
Компании акселераторы АБИТ-РосНОУ:
Ведущий российский производитель в сфере премиальных промышленных автомасел — ООО «НТК НОРД ОИЛ»
Рекламное агентство — «DIGITAL CREATION»
Юридическая компания — ООО «Служба ЮРЭКС»
IT — компания — «World of IT»
Разработчик передовых технологий в сфере искусственного интеллекта — ООО «NDK».
Разработчики компьютерного программного обеспечения и высокотехнологичных решений в области систем безопасности и автоматизации — ООО «НЛБ» (Национальные лаборатории безопасности)
Форумы и студенческая жизнь.
Выступление на форумах и мероприятиях — важная часть образования.
Каждый семестр в АБИТ-РосНОУ проводятся образовательные форумы, самый масштабный из которых проходит весной. Студенты разных курсов готовят разные проекты: цифровые видеопроекты, сайты бизнес-проектов, IT проекты, рекламные ролики.
Лучшие проекты участвуют в конкурсе, победители получают денежные сертификаты и финансирование стартапов.
Проекты, которые заняли призовые места на форуме публикуются на программном обеспечении. Skillhub ABIT SMART-образование.
Форум объединяет на одной площадке студентов всех курсов, их родителей, преподавателей и почетных гостей в лице стратегических партнеров Академии бизнеса и инновационных технологий, а также представителей бизнес-сообществ.
BUSINESS SKILLS. Лаборатория архитектуры бренда.
На втором году обучения студенты колледжа и высшего образования получают инновационное образование с проектным акселератором, направленное на формирование управленческих компетенций
и создание своего стартапа во время обучения.
На дисциплине BUSINESS SKILLS студенты развивают навыки коммуникации и предпринимательское мышление, учатся стратегическому планированию и работе в команде. Именно такой подход к учебе отвечает вызовам современности.
Уже на втором курсе создают собственные бизнес скиллы, собственные бизнес-проекты под руководством руководителя BUSINESS SKILLS МВА. «Инновационная стратегия маркетинга в управленческой цифровой экономике», Сафронова Павла Андреевича.
Победители форума получают финансирование от АБИТ-РосНОУ для продвижения и масштабирования своего стартапа.
Студенты IT специальностей создают интерактивную мобильную игру в стиле running на языке JavaScript.
Помимо BUSINESS SKILLS в АБИТ-РосНОУ организовываются выездные мероприятия и бизнес-встречи.
Современные аудитории.
АБИТ-РосНОУ уходит от стандартных учебных аудиторий и придает образовательному пространству дополнительные функциональные возможности, которое приводят к расширению спектра использования и применения этого пространства.
Гибкое программирование пространства предоставляет возможность заниматься практически любой деятельностью, не требующей узкоспециализированного оборудования. самостоятельная и коллективная работа | отдых | просмотр фильмов| проведение лекций и мастер-классов.
Пришло время изменить подходы к образованию!
Вступай в команду АБИТ-РосНОУ!
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77, 8-926-153-89-89
