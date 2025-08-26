Сегодня в меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Компьютерные коммуникации формируют новое поле информационной культуры. Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают людей в новую технологичную среду совместной деятельности, формируя сетевую модель взаимодействия людей по интересам, навыкам и компетенциям.

Складываются условия для организации учебного процесса, который ориентируется на использование новых методов и организационных форм, включая:

индивидуальную и групповую работу с цифровыми образовательными ресурсами (в том числе самоконтроль и отработку навыков);

систематическую работу учащихся в малых группах, проектах и взаимную оценку ими работы друг друга;

Чтобы каждый студент мог в полной мере реализовать этот потенциал и обеспечить достижение новых образовательных результатов, требуется переход на новую модель работы высших учебных заведений, в которых создана умная, интеллектуальная образовательная среда. SMART SPACE) -SKILLHUB АBIT SMART ОБРАЗОВАНИЕ.

Где мы находимся?

Академия бизнеса и инновационных технологий реализует образовательную деятельность в городе Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, в здании бизнес-центра. Рядом расположен парк победы, торговый центр «Савелки» и другое.

В рамках сетевого договора, АБИТ является стратегическим партнером Российского нового университета, а также партнёром

Московского экономического института (АБИТ- МЭИ), Академии управления производством (АБИТ-АУП).