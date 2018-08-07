Как получить пиццу от Додо Пиццы Зеленоград бесплатно? Можно воспользоваться вкусными промокодами из раздела «Акции» на сайте dodopizza.ru, а можно поучаствовать в конкурсах и розыгрышах, которые регулярно проводятся в группе Додо во ВКонтакте. Приятный бонус — для участия в розыгрышах не нужно делать никаких репостов.
Как раз сейчас Додо проводит новый мега-розыгрыш — целых 50 пицц Пепперони 25 см в подарок к заказу на доставку!
Условия участия супер простые:
- нужно вступить в группу Додо Пицца Зеленоград;
- поставить лайк к посту с розыгрышем;
- и подписаться на рассылку со вкусными тайными акциями, написав в сообщения кодовое слово: додозеленоград.
20 августа будут подведены итоги и 50 счастливчиков получат свои подарочные пиццы.
Подробные условия участия в розыгрыше можно прочитать здесь: vk.cc/8l7TH8
Но получить подарок от Додо можно даже без участия в конкурсах! Каждый будний день в группе публикуется пост с двумя именами, мужским и женским. Все обладатели этих имен могут в этот день в любое время получить в подарок кофе 0,2 л — достаточно показать кассиру в пиццерии любой свой документ с фото.
Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd
Приложение: App Store и Play Market.
Телефон для заказа: 8(800)333-00-60
ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd
Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd
Адреса пиццерий:
- «Старый город»: Савелкинский проезд, д.2;
- «Новый город»: ул. Каменка, корп.1641.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В августе и всегда!
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