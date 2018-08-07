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Додо Пицца дарит подарки 07.08.2018 Додо Пицца Реклама

Как получить пиццу от Додо Пиццы Зеленоград бесплатно? Можно воспользоваться вкусными промокодами из раздела «Акции» на сайте dodopizza.ru, а можно поучаствовать в конкурсах и розыгрышах, которые регулярно проводятся в группе Додо во ВКонтакте. Приятный бонус — для участия в розыгрышах не нужно делать никаких репостов.

Как раз сейчас Додо проводит новый мега-розыгрыш — целых 50 пицц Пепперони 25 см в подарок к заказу на доставку!

Условия участия супер простые:

  • нужно вступить в группу Додо Пицца Зеленоград;
  • поставить лайк к посту с розыгрышем;
  • и подписаться на рассылку со вкусными тайными акциями, написав в сообщения кодовое слово: додозеленоград.

20 августа будут подведены итоги и 50 счастливчиков получат свои подарочные пиццы.

Подробные условия участия в розыгрыше можно прочитать здесь: vk.cc/8l7TH8

Но получить подарок от Додо можно даже без участия в конкурсах! Каждый будний день в группе публикуется пост с двумя именами, мужским и женским. Все обладатели этих имен могут в этот день в любое время получить в подарок кофе 0,2 л — достаточно показать кассиру в пиццерии любой свой документ с фото.

Сайт для заказа: https://dodopizza.ru/zelenograd

Приложение: App Store и Play Market.

Телефон для заказа: 8(800)333-00-60

ВК: https://vk.com/dodo_zelenograd

Инстаграм: https://www.instagram.com/dodo_zelenograd

Адреса пиццерий:

  • «Старый город»: Савелкинский проезд, д.2;
  • «Новый город»: ул. Каменка, корп.1641.

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Приятные цены, скидки.
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